Golob je šel z lažmi predaleč: celo Pirc Musarjeva ga je demantirala in s tem spravila v neroden položaj

Piše: G. B.

Kot kaže, je predsednica republike Nataša Pirc Musar razgrnila svoje karte in pojasnila, zakaj tako hladna čestitka novemu predsedniku vlade. Pri tem pa je v zelo neroden položaj spravila dosedanjega premierja Roberta Goloba, ki je v petek napletel zgodbo o tem, kako ga Janša pošilja na Dob.

Predsednico države Natašo Pirc Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe, povezane z RTV Slovenija (RTVS) in Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), ter neposreden spopad s sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc Musar.

Predsednica je po poročanju nacionalnega radia ob robu Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja v Novi Gorici izpostavila, da si v času nove vlade želi čim več političnega sodelovanja in čim manj ideoloških bojev, ob tem pa je izrazila zaskrbljenost zaradi nekaterih napovedi prihodnje koalicije, kot sta sprememba zakona o RTVS in ukinitev KPK.

“Pri RTV govorimo o javnem servisu. Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV, in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro,” je utemeljila. No, seveda gre za sprenevedanje, saj ob sedanjem sistemu RTVS izvaja povsem pristranski informativni program. Ob t. i. javnem financiranju.

V zvezi s KPK pa se je treba po njenih besedah vprašati, kaj danes manjka, “da korupcije ne znamo preganjati”. “Če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš … to preprosto ni dobro,” je prepričana.

Pirc Musar je izpostavila še, da je pri neodvisnih državnih nadzornih institucijah najpomembnejša neodvisnost, predvsem glede postopkov imenovanja in financiranja. Napovedala je, da bo na to po potrebi tudi opozarjala.

Kot je nova koalicija zapisala v koalicijski pogodbi, načrtujejo noveliranje zakona o RTVS, cilj pa je oblikovati sodoben, profesionalen in nepristranski javni zavod. Na obravnavo DZ sicer že čaka novela zakona, ki jo je novembra lani vložila stranka Resnica, ter predvideva ukinitev obveznega rtv-prispevka in prehod na proračunsko financiranje RTVS. V osrednjem koalicijskem dokumentu je medtem napovedana tudi ustanovitev nove tožilske enote Skok, ki bi ji priključili zdajšnjo KPK.

Poslanci SDS in NSi pa so že pred podpisom koalicijske pogodbe v DZ vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, ki predvideva ukinitev delodajalčeve obveznosti odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Sindikati v tem vidijo maščevanje za referendumsko akcijo zoper interventni zakon za razvoj Slovenije. S predlaganimi spremembami se jih želi finančno oslabiti in utišati, se bojijo.

Pirc Musar je sicer po poročanju TV Slovenija v odgovoru na novinarsko vprašanje komentirala tudi nekatere izjave in ravnanja odhajajočega premierja in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba v času oblikovanja nove koalicije oz. vlade.

Potem ko je Golob v petek v DZ dejal, da je Janša na zadnji seji sveta za nacionalno varnost odkrito grozil prisotnim, “vključno z mano, da me bo poslal na Dob”, je pojasnila, da sama tega tedaj ni razumela na ta način. “Nisem slišala tega, kar je rekel predsednik vlade Golob. V žaru politične razgretosti besede vsak malce drugače razume. Meni osebno pa ni grozil nihče,” je zatrdila.

Ob Golobovem razkritju pogovorov o morebitnem iskanju tehničnega mandatarja je pojasnila, da je s prihajajočim in odhajajočim premierjem govorila o več scenarijih. “Ampak to, kar se je zgodilo potem na dan, ko mi je (Golob, op. a.) osebno predlagal, naj predlagam tehničnega mandatarja, ni bilo usklajeno z menoj in ni bilo usklajeno z gospodom Janšo. Če govorimo o takšnih rešitvah za dobrobit Slovenije, seveda kot predsednica države pričakujem, da se o tem uskladimo,” je dejala po poročanju STA.

S tem pa je spravila Goloba v neroden položaj, saj se je izkazalo dvoje: da si je Golob zgodbico o Janševih grožnjah z zaporom enostavno izmislil ter da je očitno kar sam želel izvesti manever s t. i. tehničnim mandatarjem, predsednico pa je o tem kakor “pozabil” obvestiti.

Skratka, Golob odhaja s funkcije predsednika vlade, a njegove laži se nadaljujejo.