Smešno: Mekina trdi, da jim je informacije o Black Cube “posredoval občan z minimalno plačo”

Piše: Nova24tv.si

Novinar Mladine Borut Mekina se je na družbenih omrežjih odzval na gostovanje Janeza Ciglerja Kralja v zadnji Tarči, glede njegove vloge pri aferi Black Cube.

Poslanec NSi je namreč spomnil na novinarsko konferenco Inštituta 8. marec iz predvolilnega obdobja, ko je Mekina v družbi Nike Kovač in Filipa Dobranića “Mukija” v predvolilnem obdobju predstavil ugotovitve preiskave o domnevnem vmešavanju tujih agencij v slovenske notranje zadeve. Pred osrednjimi mediji so povedali, da naj bi se prvak SDS in novi slovenski predsednik vlade konec prejšnjega leta srečeval s predstavniki podjetja Black Cube. Od slednjih naj bi takratna največja opozicijska stranka naročila prisluhe in posnetke oseb povezanih z Golobovo vlado, na katerih je razkrit ne le obstoj globoke države, temveč tudi njena kriminalna in koruptivna narava.

Ugotovitve obveščevalne službe predstavili kar nevladniki in novinar?

Novinarska konferenca, na kateri je sodeloval Mekina, se je takrat zdela najbolj podobna operaciji preusmerjanja pozornosti od dejanskih izjav na posnetkih ter poskusu omejevanja škode za takratno oblast. V oddaji Tarča se je glede domnevnega vmešavanja v volitve, ki naj bi ga predstavljala objava teh posnetkov, na trditve poslanca Socialnih demokratov Luke Gorška odzval Janez Cigler Kralj z besedami: “Kako boste rekli, da Sova ni bila zlorabljena s strani Gibanja Svoboda in Roberta Goloba, kot tudi policija in NPU, če so silne ugotovitve te obveščevalne službe sporočali Nika Kovač, Muki in novinar Mladine Mekina.” V nadaljevanju je izpostavil, da je zadnja analiza iz tujine potrdila, da ne gre za umetno inteligenco, temveč za “zlepljeno vsebino”, kar je sicer razvidno iz samih posnetkov. Dodal je, da bo razvojna koalicija naredila konec tovrstni korupciji.

Informacije posredoval anonimni občan, Mekina in tovariši poskrbeli, da pridejo v prave roke?

Boruta Mekino so očitno besede poslanca močno prizadele, saj je na svojem Facebook računu zapisal: “V današnji Tarči je Janez Cigler Kralj dejal, da smo Nika Kovač, Filip Muki Dobranić in jaz bili nekakšni pajaci, preko katerih je politika preko zlorabljene Sove in policije v javnost poslala informacije o aferi.” Nadalje je znova trdil, češ da je bil razlog za njihovo takratno “preiskavo” nek še vedno neznani občan, ki naj bi se obrnil na njih, občan, “ki ni del elite in si kruh služi z minimalno plačo”. Zanimivo, da naj bi celotno medijsko mašinerijo, katere glavni cilj je bil preusmeriti pozornost iz tega, kar posnetki razkrivajo na to kdo naj bi jih posnel – torej obremeniti razkritelje, ne razkrite – pravzaprav sprožil nek zaskrbljen državljan, ki ga je skrbelo, da se dogaja nekaj sumljivega in se je zato obrnil na Kovačevo, Mukija in Mekino.

Mekina v nadaljevanju zapiše, da je anonimnež posredoval informacije njim, oni pa so, kot dobri in zavedni državljani seveda vse posredovali pristojnim službam. “Nauk te zgodbe je: imejte odprte oči in ne molčite”, dodaja Mekina, ki mu gre očitno malce v nos, da se napoveduje preiskovalna komisija, ki bo to poskušala dokazati. Obenem opozarja, češ da “bo očitno nova oblast s svojimi megafoni želela na ta način reinterpretirati dogodke”.