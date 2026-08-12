Alarmantno: Kar 70 odstotkov slovenskih mladih bi se preselilo v tujino!

Piše: C. R., STA

V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave WIN Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70 odstotkov.

Raziskovalce pri raziskavi WIN Worlwide je zanimalo tako mnenje mladih v starosti od 18 do 24 let kot mnenje celotnega prebivalstva. Raziskovanje je potekalo tudi na globalni in evropski ravni, prav tako pa še na Hrvaškem in v Srbiji. Inštitut Mediana je pridobil podatke za Slovenijo, so navedli na inštitutu.