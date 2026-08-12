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sreda, 12 avgusta, 2026
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Alarmantno: Kar 70 odstotkov slovenskih mladih bi se preselilo v tujino!

FokusSlovenija
Foto: STA

Piše: C. R., STA

V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave WIN Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70 odstotkov.

Raziskovalce pri raziskavi WIN Worlwide je zanimalo tako mnenje mladih v starosti od 18 do 24 let kot mnenje celotnega prebivalstva. Raziskovanje je potekalo tudi na globalni in evropski ravni, prav tako pa še na Hrvaškem in v Srbiji. Inštitut Mediana je pridobil podatke za Slovenijo, so navedli na inštitutu.

Pri mnenju o tem, ali ima njihova generacija več, manj ali enake priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši, med mladimi in celotnim prebivalstvom na globalni ravni skoraj ni razlike. Tako 47 odstotkov mladih meni, da ima več priložnosti kot njihovi starši, med vsemi anketiranimi pa ta delež znaša 50 odstotkov.

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