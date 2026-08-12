Alarmantno: Kar 70 odstotkov slovenskih mladih bi se preselilo v tujino!

Piše: C. R., STA
V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave WIN Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70 odstotkov.
Pri mnenju o tem, ali ima njihova generacija več, manj ali enake priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši, med mladimi in celotnim prebivalstvom na globalni ravni skoraj ni razlike. Tako 47 odstotkov mladih meni, da ima več priložnosti kot njihovi starši, med vsemi anketiranimi pa ta delež znaša 50 odstotkov.
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