(ŠKANDAL) Tožilstvo zavrglo ovadbo proti Jankovićevemu varnostniku: brata Jernejc naj bi se kar sama metala po tleh

Piše: Nova24tv.si

Okrožno državno tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zoper varnostnika Vahidina Mehmedovića, ki sta ga zaradi nasilništva ovadila Uroš in Simon Jernejc. Tožilstvo je po preučitvi policijskega poročila ocenilo, da ni podan utemeljen sum, da je Mehmedović storil očitano kaznivo dejanje. Odvetnik Klemen Golob pa se je na zavrženje kazenske ovadbe odzval sarkastično z besedami, da sta Uroš in Simon Jernejc očitno lažnivca, ki sta se sama poškodovala, poroča Domovina.

Primer se nanaša na dogodek na območju gradbišča kanala C0 v Stožicah 27. marca letos. Policijo je takrat poklicala varnostna služba Alfa varovanje, od koder so sporočili, da sta na varovanem območju dve osebi, ki naj bi vdrli na gradbišče (sta solastnika zemljiišča), snemali, povzročali težave in izzivali varnostnike. Na kraju sta policista našla Uroša Jernejca in njegovega bratranca Simona. Iz policijskih ugotovitev je bilo razvidno tudi, da je imel Simon vidne poškodbe na glavi.

Iz izjav Uroša in Simona Jernejca izhaja precej drugačna zgodba od tiste, ki so jo policiji predstavili varnostniki. Uroš Jernejc je povedal, da je okoli 7.50 prišel na območje svoje parcele v bližini Hipodroma Stožice. Tam je opazil gradbeno mehanizacijo in delavce, zato je začel dogajanje fotografirati. Ko je prišel do svoje parcele, je enega od delavcev vprašal, kdo vodi gradbišče in zakaj so gradbeni stroji na njegovem zemljišču. Delavec naj bi nato poklical varnostnike, ki so Jernejcu ukazali, naj zapusti območje. Po njegovih navedbah sta ga dva varnostnika prijela vsak za eno roko, nato pa je pristopil Mehmedović, ki naj bi ga udaril v obraz in mu izbil telefon iz roke. Jernejc je povedal tudi, da je končal na tleh, eden od varnostnikov pa naj bi ga pri tem držal. Nato naj bi ga dvignili, mu vrnili telefon in ga začeli sprem­ljati proti izhodu.

Toda po njegovih navedbah se nasilje tam ni končalo. Med spremstvom naj bi ga Mehmedović ponovno udaril v predel leve čeljusti, mu snel korekcijska očala in ga udaril še v predel desnega očesa. Na kraj je medtem prišel Simon Jernejc, ki je dogajanje snemal. Ko so varnostniki opazili telefon, naj bi Mehmedović pristopil tudi k njemu, ga prijel za lase in podrl na tla. Jernejc je povedal, da mu je varnostnik poskušal vzeti telefon, nato pa naj bi ga prijel za vrat in ga davil. Po njegovih navedbah je za približno minuto izgubil zavest. Varnostniki naj bi mu medtem vzeli telefon in izbrisali posnetke.

Varnostniki: Jernejc se je “sam vrgel po tleh”

Policija je zbrala tudi izjave varnostnikov, ki so incident opisali povsem drugače. Na gradbišču je bilo več varnostnih služb, med njimi Alfa varovanje, Zaščita, Protectiva in Pro Direkt. Delovodja je bil Damjan Kozelj. Varnostnik Miralem Bešić je povedal, da je Uroša Jernejca opozoril, da je na varovanem območju in da ga mora zapustiti. Po njegovi različici Jernejc opozorila ni upošteval. Jernejc naj bi začel kričati in se upirati. Varnostnika naj bi ga nato vsak z ene strani prijela, da bi ga pospremila z območja, Simon Jernejc pa naj bi se jima iztrgal, padel na tla ter tam krilil z rokami, brcal in kričal, naj Uroš snema, ker naj bi ga varnostniki tepli.

Brez posnetka ključnega dela incidenta

Eden ključnih problemov v postopku je bil, da ni bilo videoposnetka, ki bi neposredno pokazal, kaj se je dogajalo pred prihodom policije. Na kraj je pozneje prišel tudi opozicijski ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc, ki je policiji predal posnetek. Vendar ta zajema predvsem dogajanje po prihodu policistov in ne ključnega dela incidenta. Uroš Jernejc je policiji pozneje predložil tudi fotografije in posnetke, ki jih je naredil na kraju. Na enem od posnetkov je mogoče slišati Simona Jernejca, ki kriči oziroma vpije, medtem ko naj bi bil po navedbah Jernejčev napaden. Toda tožilstvo je ocenilo, da ti materiali ne zadoščajo za potrditev njunih navedb.

“Trditve Uroša Jernejca, da ga je fizično napadel varnostnik Vahidin Mehemdović, niso z ničemer podprte,” je med drugim zapisano v sklepu. Po presoji tožilstva prav tako ni bilo z zahtevano stopnjo utemeljenosti dokazano, da bi bil kateri od varnostnikov fizično agresiven do Uroša ali Simona Jernejca.

Tožilstvo sledilo različici varnostnikov

Ker ni bilo neposrednega videoposnetka ključnega dela dogodka, je tako prišlo do situacije, v kateri sta si stali nasproti dve povsem različni zgodbi. Na eni strani sta Jernejca trdila, da so ju varnostniki fizično napadli, pri čemer naj bi bil eden od njiju udarjen, drugi pa celo davljen. Na drugi strani so varnostniki zatrjevali, da fizičnega nasilja niso uporabili in da sta se Jernejca upirala njihovim navodilom, se iztrgala iz prijemov in sama padala po tleh. Tožilstvo je ocenilo, da dokazi ne omogočajo zaključka, da je Mehmedović storil kaznivo dejanje nasilništva, zato je kazensko ovadbo zavrglo. Pri tem je posebej pomembno, da so vsi prisotni varnostniki zanikali fizični napad, njihova različica pa je bila za tožilstvo očitno dovolj prepričljiva, da utemeljenega suma ni ugotovilo.

Jernejc ob kazenski ovadbi dobil še 400 evrov kazni

Primer ima še eno nenavadno nadaljevanje. Policija je namreč okrajnemu sodišču v Ljubljani odstopila tudi zahtevo Uroša Jernejca za sodno varstvo, potem ko mu je bil na kraju izdan plačilni nalog v višini 400 evrov zaradi domnevnega oviranja gradnje kanalizacije C0. Torej: človek, ki trdi, da so ga na gradbišču pretepli, je ob incidentu prejel tudi globo, ker naj bi oviral gradnjo.

Odvetnik: “Očitno sta se sama poškodovala”

Na odločitev tožilstva se je odzval odvetnik Jernejčevih Klemen Golob. Njegov odziv je bil izrazito sarkastičen. Po njegovih besedah odločitev pomeni, da sta Uroš in Simon Jernejc očitno lažnivca, ki sta se sama poškodovala. Golob vztraja, da obstajajo konkretni dokazi o nasilju nad solastnikoma zemljišča. Ob tem poudarja, da sta Jernejca po njegovem mnenju branila javni interes in varovanje pitne vode na območju trase kanala C0. Gradnja kanala C0 je medtem še vedno predmet različnih pravnih in upravnih postopkov, njena prihodnost pa zaradi postopkov pred pristojnimi organi ostaja negotova.