Trump priznal: po vrhu zveze Nato v Turčiji je nazaj v domovino odšel na tajen način – to je razlog

Piše: C. R.

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek potrdil, da je po julijskem vrhu zveze Nato zaradi morebitne grožnje na skrivaj zapustil Turčijo na krovu manjšega vojaškega letala. Dodal je, da je pri tem upošteval navodila tajne službe in vojske, poročajo tuje tiskovne agencije.

“Želeli so, da potujem z drugim letom z enako stopnjo varnosti,” je novinarjem glede navodil tajne službe in vojske povedal Trump. “Mislim, da je obstajala grožnja. Nisem ravno preveč spraševal o tem. Prejemam veliko groženj, o katerih ne veste. Vsak pomemben predsednik prejema veliko groženj,” je dodal.

Trump se je julija z novim letalom, ki ga je prejel kot darilo od Katarja, odpravil na vrh Nata v Ankari. Po vrhu je dejal, da bo za pot nazaj uporabil staro predsedniško letalo Air Force One. Številni strokovnjaki so takrat menili, da so razlog za odločitev predvsem varnostne omejitve novega letala.

Potem ko je ameriški predsednik prek kamerami vstopil na staro letalo, naj bi ga z letališkim vozilom za prevoz hrane neopazno prepeljali do manjšega letala C-32A, ne da bi za to vedeli novinarji in nekateri uslužbenci Bele hiše, ki so bili na letalu, je ob sklicevanju na ameriškega uradnika poročal časnik Washington Post. Dodal je, da je bila povod za operacijo morebitna iranska grožnja predsedniku.

Tudi ameriški medij CBS News je ob sklicevanju na uradnike poročal, da so ZDA zaznale morebitno nevarnost, da bi Iran lahko proti letalu izstrelil raketo, navaja britanski BBC.

Menjava letal je sprožila vprašanja, ali so bili tisti, ki so ostali na prvotnem letalu, izpostavljeni nevarnosti, vendar je Trump v torek vztrajal, da je bilo letalo C-32A izpostavljeno še večjemu tveganju. Kot poroča New York Times naj bi na prvotnem letalu poleg novinarjev ostali tudi nekateri člani vlade, denimo državni sekretar Marco Rubio in finančni minister Scott Bessent.