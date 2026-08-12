Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino: Navedbe Slovenskih novic o selitvi niso točne in povzročajo nepotrebno negotovost

Piše: Vida Kocjan

Slovenske novice v lasti tajkuna Stojana Petriča so včeraj objavile članek z naslovom, ki nakazuje skoraj gotovo selitev Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino (MIZM) v Novo mesto, s poudarkom na »okoli 400 zaposlenih, ki živijo v negotovosti«.

Ministrstvo smo vprašali, ali so navedbe Slovenskih novic točne, in ugotovili, da te ne odražajo dejanskega stanja in so v nasprotju s pojasnili ministrstva. Bolj kot informiranje javnosti ustvarjajo vtis že sprejetih odločitev, kar pri zaposlenih in širši javnosti nepotrebno spodbuja strah, negotovost in paniko.

Kaj so dejstva?

Ministrstvo nam je sporočilo, da trenutno preučuje različne možnosti in rešitve glede morebitne selitve. V tem trenutku ne more govoriti o konkretnih lokacijah ali drugih podrobnostih. Ko bodo sprejete ustrezne odločitve, bo javnost o njih pravočasno obveščena, so dodali.

To pomeni, da trditve o domnevno že izbranih lokacijah, skorajšnji novogradnji ministrstva v Novem mestu ali neizogibni selitvi celotnega kolektiva niso potrjene in ne temeljijo na uradnih odločitvah.

Gre za spekulacije in interpretacije, ki presegajo to, kar je ministrstvo dejansko sporočilo.

Enako velja za navedbe o povečanju proračuna. Rebalans proračuna za leto 2026 še ni potrjen, zato ministrstvo ne more potrditi konkretnih zneskov, ki jih omenjajo mediji. Lahko pa ponovi dejstvo, da je primanjkljaj ob prevzemu obeh ministrstev znašal 133 milijonov evrov. O tem smo v Demokraciji že poročali, minister dr. Borut Rončević pa je že tudi pojasnil, da sta oba prejšnja ministra (dr. Vinko Logaj in dr. Igor Papič) ob primopredaji povedala, da primanjkuje denar za december.

Zato je povezovanje primanjkljaja z domnevno »novogradnjo« prostorov za ministrstvo res neutemeljeno.

Zakaj so takšne objave problematične?

Članek Slovenskih novic s svojim tonom in naslovom ustvarja vtis, da je selitev skoraj gotova in da so zaposleni že soočeni z usodo, ki jih bo prisilila v selitev ali dolge vožnje. Takšno poročanje:

povzroča nepotrebno stisko med približno 400 uslužbenci,

širi negotovost med njihovimi družinami,

spodbuja spekulacije namesto zanesljivih informacij,

škoduje zaupanju v institucije in v odgovorno obveščanje javnosti.

Decentralizacija je sicer ena od prioritet aktualne vlade in minister dr. Rončević je v preteklosti izrazil podporo ideji o selitvi ministrstva iz Ljubljane. A med izraženo namero, preučevanjem možnosti in že sprejeto, konkretno odločitvijo z lokacijo, terminskim planom in novogradnjo obstaja velika razlika. To razliko je treba spoštovati – še posebej, ko gre za usode več sto ljudi.

Zato so na mestu opozorila strokovnjakov po odgovornem poročanju, brez špekulacij, kot si jih nekdo zamisli.

Odgovorno novinarstvo mora namreč jasno ločevati med tem, kar je uradno sporočeno, in tem, kar so informacije ali ugibanja. Ko mediji namesto tega ustvarjajo vtis gotovosti, kjer je le preučevanje možnosti, ne prispevajo k informiranosti, temveč k nepotrebni paniki.

Za zdaj ostaja dejstvo eno: selitev ni odločena, lokacije niso določene, rebalans ni potrjen. Vse ostalo so netočne navedbe, ki med zaposlenimi neupravičeno sejejo strah.

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Vprašanje Demokracije

»Zanima nas, ali so stvari glede selitve v Novo mesto, objavljene v članku Slovenskih novic, točne – gradnja nove univerze itd. – ali pa gre zgolj za ugibanja?

Predvidevamo, da je rebalans ministrstva višji za 130 milijonov evrov zaradi ugotovljenega primanjkljaja. Imamo prav?«

Odgovor ministrstva

»Glede selitve ministrstvo trenutno preučuje različne možnosti in rešitve. V tem trenutku zato ne moremo govoriti o konkretnih lokacijah ali drugih podrobnostih. Ko bodo sprejete ustrezne odločitve, bomo o njih pravočasno obvestili javnost.

Prav tako rebalans proračuna še ni potrjen, zato v tem trenutku ne moremo potrditi navedb oziroma zneskov, ki jih omenjate v vprašanju. Lahko pa poudarimo, da je znašal primanjkljaj ob prevzemu obeh ministrstev 133 milijonov evrov.«