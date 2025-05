ZDA poslale Gazi humanitarno pomoč, Hamas kopiči hrano, da bi jo preprodajal, teroristi pa streljajo na sestradane sorojake

Piše: C. R.

Kljub poskusom oviranja s strani Hamasa in nasprotovanju določenih enot Združenih narodov se je po poročanju Zunanjega ministrstva Izraela pred nekaj dnevi začela prva uspešna dostava hrane v okviru ameriške pobude Gaza Humanitarian Fund, katere namen je zagotoviti pomoč izključno civilnemu prebivalstvu v Gazi.

Po poročilih, objavljenih na omrežju X (Twitter), naj bi Hamas skušal postaviti cestne zapore in s tem preprečiti dostavo humanitarne pomoči. Kljub temu so ZDA uspele dostaviti 8.000 paketov s hrano neposredno civilistom v Gazi. Poudarjeno je bilo, da gre za pomoč ljudem, ne Hamasu.

Medtem ko ameriški viri trdijo, da je dostava potekala mimo uradnih struktur Hamasa, določene agencije ZN izražajo pomisleke glede koordinacije in varnosti distribucije pomoči brez njihovega sodelovanja. Ta razvoj kaže na naraščajočo pripravljenost nekaterih držav, da neposredno intervenirajo pri reševanju humanitarne krize v Gazi, tudi brez soglasja vseh lokalnih ali mednarodnih akterjev.

Hamas pa s tem ni zadovoljen, saj naj bi streljal na lačne množice svojih sorojakov, ki so vdrle v skladišče s hrano. Tako so se teroristi v preobleki borcev za svobodo znova obrnili proti tistim, za katere naj bi se borili.

Vse več poročil iz Gaze namreč potrjuje globoko humanitarno krizo in naraščajoče nezadovoljstvo civilistov zaradi pomanjkanja osnovnih dobrin. V zadnjih urah pa je na družbenih omrežjih zaokrožil videoposnetek in pričevanja o tem, da so prebivalci Gaze vdrli v skladišče Al-Ghafari, kjer so našli velike količine hrane in moke, ki so jih oblasti pred njimi skrivale.

Po poročilih očividcev naj bi pripadniki Hamasa odprli ogenj na množico, pri čemer naj bi bilo več civilistov ubitih, ko so skušali dobiti hrano za svoje družine.

Gazans storming the Al-Ghafari warehouse in Gaza and finding it full with food and flour.

Hamas opened fire and killed a couple civilians for trying to get food for their families.

Hamas is hoarding food and selling it above market prices to finance their weapon purchases. pic.twitter.com/nOqOEMNQu3

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 29, 2025