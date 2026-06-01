(V ŽIVO) Bodoči ministri se že predstavljajo poslancem: Logar napovedal umikanje ovir za gospodarstvo, Vrtovec obrat stran od zelenega prehoda

Danes v Državnem zboru potekajo predstavitve kandidatov za ministre 4. vlade Janeza Janše. Poslancem in širši javnosti se bo predstavilo osem kandidatov.

Predstavitev kandidatov bo potekala v štirih časovnih blokih, in sicer ob 9.00, 12.00, 15.00 in 18.00. Predstavili se bodo Jernej Vrtovec, Anže Logar, Janez Cigler Kralj, Borut Rončević, Valentin Hajdinjak, Ignacija Fridl Jarc, Tadej Ostrc in Andrej Šircelj.

Takšen je vrstni red:

Ob 9.00 se je začela predstavitev kandidata za ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca.

Vrtovec je v predstavitvi uvodoma napovedal reorganizacijo in pregled finančnega stanja na ministrstvu, tudi na Direkciji za infrastrukturo. Izpostavil je problematiko zaviranja gradnje s strani civilnih iniciativ, skupnosti ali državnih organov. “Strateških projektov države, energetskih ali infrastrukturnih, ne more ustaviti nekdo, ki ima zgolj in samo parcialni interes,” je povedal. Napovedal je sprejetje zakona “lex specialis”, katerega namen bi bil zagotoviti pospešeno pridobivanje gradbenih dovoljenj za ključne investicije v državi.

Na področju energetike je napovedal obrat stran od zelene aktivistične politike in usmeritev proti “pametni, stvarni” energetski politiki. Slovenija bi morala biti po njegovi oceni energetsko samozadostna. Država potrebuje robusten elektroenergetski sistem, ki temelji na jedrski energiji v kombinaciji z izrabo hidro- in geotermalne energije ter drugimi racionalnimi obnovljivimi viri energije, kar pa očitno ne vključuje tudi vetrne energije. Država bo preverila tudi uporabo premoga. “Ključen projekt mojega mandata torej ne bo iskanje odgovorov v kvazi zelenem dogovoru (…) Ključen projekt bo nadaljevanje oziroma pohitritev postopkov za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem,” je napovedal.

Glede cestne infrastrukture je napovedal nočno izvajanje del na cestah, kjer je zdaj oviran tekoči promet. Kot ključnega krivca je izpostavil Dars, ki ima v pogodbah zapisano izvajanje del čez celoten svetli del dneva. V Postojni, kjer je trenutno največji zamašek, pričakuje, da se bodo nočna dela začela že konec tedna. Sicer je napovedal širitev avtocestnega omrežja, pospešitev gradnje tretje razvojne osi in nadaljevanje vlaganj v železniško omrežje. Navedel je tudi naložbe v objekte za dvojno rabo, predvsem na področju elektroenergetike in vojske.

Ob 9.00 se je začela predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja.

Logar je začel svojo predstavitev z ugotovitvijo, da Slovenija razvojno zaostaja že dve desetletji. Slovensko produktivnost je primerjal s povprečjem Evropske unije. “Naša produktivnost stoji pri 86 odstotkih povprečja Evropske unije, kar je natanko toliko kot leta 2005,” je povedal. Primerjava s Sloveniji podobnimi državami kaže na podobno sliko. Navedel je podatek Mednarodnega denarnega sklada, da bodo Slovenijo po kupni moči na prebivalca do leta 2029 prehitele Češka, Litva in Poljska, poroča MMC.

Razlog za gospodarsko stagnacijo je po njegovem treba iskati v pomanjkanju reform. “Slovenija mora postati država prebojev, ne izgovorov,” je povedal kandidat za gospodarskega ministra. Dodal je, da Slovenija potrebuje “konstruktivni konflikt”, s katerim se bodo iskale najboljše rešitve. Kot je pojasnil, se samemu konfliktu ni treba izogniti, a mora biti voden v pravo smer.

V predstavitvi je tudi dejal, da se Slovenija sooča s problemom nizke dodane vrednosti in nestimulativnega davčnega sistema. Kot pravi, slovenski davčni sistem ne nagrajuje dela. . Slednji pa so nujno potrebni, saj “brez dobička ni naložb, brez naložb ni rasti produktivnosti in brez tega ni višjih plač”. Slovenija v primerjavi z državami v regiji premajhen del BDP-ja vlaga v naložbe. Premajhen je tudi delež tujih investicij.

Kot poseben izziv je izpostavil tudi prenos znanja v prakso. Slovenija namreč po njegovi oceni premalo učinkovito pretvarja znanje v tržne produkte. To se kaže v zaostankih pri številu patentov.

“Ministrstva ne želim prevzeti z namenom, da bi razdeljeval sredstva. Želim ga prevzeti, da postopoma, a vztrajno začnemo umikati ovire, ki so se v zadnjih tridesetih letih nabrale. Podjetjem, delavcem in tistim, ki bodo krenili na trg dela v prihodnjih desetletjih, pa omogočimo, da lahko ustrezno uporabijo svoj potencial,” je zaključil.

12.00 predstavitev kandidata za ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja pred pristojnim odborom DZ; DZ, mala dvorana.

12.00 predstavitev kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića pred pristojnim odborom DZ; DZ, velika dvorana na Tomšičevi.

15.00 predstavitev kandidata za ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka pred pristojnim odborom DZ; DZ, mala dvorana.

15.00 predstavitev kandidatke za ministrico za kulturo Ignacije Fridl Jarc pred pristojnim odborom DZ; DZ, velika dvorana na Tomšičevi.

18.00 predstavitev kandidata za ministra za zdravje Tadeja Ostrca pred pristojnim odborom DZ; DZ, mala dvorana.

18.00 predstavitev kandidata za ministra za finance Andreja Širclja pred pristojnim odborom DZ; DZ, velika dvorana na Tomšičevi.