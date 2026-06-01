Ali novo vlado čaka pekel, sprožen s strani globoke države? Golobovo besnenje napoveduje marsikaj

Piše: Gašper Blažič

V zadnjih dneh smo se spraševali, ali “džihad” globoke države proti vladi, ki niti še ni imenovana, pomeni, da nas čaka pekel. Grožnje z referendumi, protesti, vstajami – vsemu temu ni videti konca.

Na naša vprašanja je odgovarjal politolog Vančo K. Tegov. Kot pravi, se začenja čas politične, pravne in pravniške megle, ki jo ustvarjajo politični in mentalni poraženci. Ti nočejo sprejeti demokratične in na ljudski volji temelječe realnosti ter hrepenijo po nečem drugem in drugačnem, kot je bilo v zadnjih štirih letih. “Predhodno štiriletno obdobje, ki se na srečo končuje te dni, je povzročilo še veliko dodatne škode, ki jo bo težko sanirati. Težek »buldožer« pristop skoraj na vseh področjih – izničevanje vsega dobrega od prej na eni strani ter kaotično, nesmotrno razmetavanje in ustvarjanje velikih finančnih lukenj ter nereda v delovanju državnega aparata na drugi – je pustil ogromno dela in garanja za več let po njihovem sramotnem odhodu s »prvokategorniškega« prizorišča,” je dejal.

Kot pravi Tegov, se administracija, ki je morala in smela biti poslušna, že prestavlja v drugo prestavo in na drugačne obrate, medtem ko se oni jeguljasto izmaknejo in procesirajo v prazno. “To, da si s pomočjo prejšnjih poltronskih organizacij oziroma delov civilne družbe zbirajo podpise za neke nazorne referendume, je krik vpijočega v puščavi – še posebej ker zadeve, o katerih zbirajo podpise, niso stvar, ki bi se potrjevala ali zavračala z referendumom. Ovadbe kot takšne ali potencialne so še bolj larpurlartistične oziroma samim sebi namenjene, posebej ker so prav ti, ki »ovajajo«, del koruptivne mreže in s tem tudi potencialni kandidati za ovajanje – in še marsikaj več.”

Ali nas čakajo tudi zapleti pri primopredaji poslov. Ne preseneča, pravi Tegov, da posamezni člani »jagodnega« izbora oziroma združbe, ki se je imenovala »vlada« (Golobova), ne zmorejo niti osnovne olike in dostojanstva, da bi na spodoben način zaključili svojo »nalogo« in opravili primopredajo, ki jo bodo morali izvesti čez nekaj dni. O tem priča tudi hiter odhod ministrice, sicer znane simpatizerke palestinskih teroristov in dežel iz nekdanjega gibanja neuvrščenih.

Pokomentiral je tudi obnašanje Roberta Goloba. “O največjem poražencu in nepomirjenem »egu« slovenskega egocentrika številka ena, ki besni in rohni v prazno ter se ozira, ali ima koga za hrbtom, pa verjamem, da bo nastal odličen material za več vej družboslovja. Odločno jedro za učinkovito, kritično in krizno vodenje, ki bo vsak hip nastopilo, pa bo po mojem prepričanju kos vsemu, česar se bo lotilo in kar bo treba storiti,” je povedal.

Za odhajajočo levico Tegov sicer pravi, da jih politična in pravniška megla ne bo odvezala odgovornosti za stanje, ki so ga povzročili.