Golobovi rešujejo svoje tik pred odhodom: Tudi nekdanji digitalni ministrici ne bo treba vračati denarja za nasedlo naložbo z računalniki

Ministrstvu za digitalno preobrazbo v državni proračun ne bo treba vrniti šestih milijonov evrov za prenosnike, ki jih je nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh kupila z bizarno idejo, da bi jih posojala socialno šibkim, a brez projekta, kako bi to posojanje izvedli.

Ko so le poskušali izvesti posojanje, pa se je pokazalo, da bi bilo strahovito drago. Da šestih milijonov evrov ne bo treba vračati, so včeraj odločili že bivši ministri vlade Roberta Goloba, ki pa še opravljajo tekoče posle. Kot kaže med tekoče posle sodi tudi odpuščanje grehov za zapravljanje proračunskega denarja.

Novo ministrstvo za digitalne spodrsljaje

13.000 prenosnikov je obstalo v skladišču v Logatcu do izteka garancijske dobe. Ti prenosniki so javno najbolj znan dosežek ministrstva za digitalno preobrazbo, ki ga je na novo ustanovil Golob in je medtem že ukinjeno. Drug velik dosežek tega ministrstva je bilo padanje spletne strani državne volilne komisije, ko so ponoči preštevali glasovnice po volitvah poslancev. Sistem, da so imeli ljudje težave, je zagotovilo to ministrstvo, ki ga pa več ni vodila Emilija Stojmenova Duh. Od novembra 2025 je ministrstvo za digitalne spodrsljaje vodila Ksenija Klampfer, ki je pa zaslovela s kršenjem zakona s prepovedjo rock koncert hrvaškemu pevcu Marku Perkoviću Thompsonu, ki ga na levi ne marajo, ker je desničar. Za nagrado za kršenje zakona je postala ministrica že v vladi Marjana Šarca.

Ko so v Golobovi vladi obupali nad precej bedasto idejo posojanja prenosnikov, so jih na koncu podarili zastonj. Pa še to jim ni uspelo hitro. Urad za nadzor proračuna je ministrstvu naložil vračilo porabljenega denarja v državni proračun, vlada, ki opravlja tekoče posle, pa je odločbo odpravila z razlago, da ni bilo ugotovljeno, da bi bila proračunska sredstva uporabljena v nasprotju z zakonom. Ugotovitev vlade ni v skladu z dejstvi, zakon namreč ni določal, da se prenosniki kupijo za dolgotrajno skladiščenje v Logatcu, kar se je zgodilo. Nekdanjo ministrico so včeraj politično odrešili grehov za zapravljanje javnega denarja.

Odpuščanje grehov namesto kazenskega pregona že pri Vrečkovi

Enako so prej storili že v korist ministrice za kulturo Aste Vrečko (Levica), ki je mimo zakona Svetlani Makarovič podarila 8.346 evrov, ker se je ta več kot dve desetletji prej nepreklicno odrekla Prešerenovi nagradi. Da je denar Vrečkova Makarovičevi podarila mimo zakona in predpisov je ob inšpekciji finančnega ministrstva ugotovilo tudi računsko sodišče v reviziji poslovanja vlade v letu 2023. Inšpektorji so to ugotovili celo dvakrat. A je vlada politično na koncu obakrat odločila v prid predsednice Levice, ki zase trdi, da ni vpletena v nobeno afero. V njenem času so se v medijih zgodile največje politične čistke, kar imamo državo, denar je delila predvsem svojim (levim) medijem, sprejet pa je bil nov medijski zakon, po katerem lahko kar izvršna oblast z velikanskimi globami kaznuje medije, za katere vladajoči ocenijo, da so preveč sovražni in nestrpni. Od Prešernovega sklada je Makarovičeva denar zahtevala že februarja 2023, a so jo tam zavrnili, ker niso bili pripravljeni kršiti zakona. Kar ni storil sklad, je osebno storila ministrica. V normalni državi bi politike, ki svojim aktivistom podarjajo javni denar, obiskali organi pregona in bi se začel sodni postopek zaradi kraje. To sem opozoril že, ko je javni denar Vrečkova podarila. A pri nas zakoni veljajo le za navadne ljudi.

Vrečkovi se ni zgodilo nič. Vladi Roberta Goloba se zelo verjetno tudi ne bo, ker ji je odpustila grehe. Razen, da je izgubila oblast. Že pred odpuščanjem grehov.

Razlogi za nenavadno ravnanje z javnim denarjem so tudi politični. Makarovičeva je pred volitvami leta 2022 kot politična aktivistka skupaj z vladno financiranim političnim aktivistom Zlatanom Čordićem in še nekaj podobnimi sodelovala na kolesarskih protestih, ki so jih soorganizirale danes še začasno vladajoče stranke, udeleževali so se jih tudi njihovi voditelji. Na protestih je zaradi kritičnega poročanja o ponarejanju zgodovine politikov levih strank novinarja Jožeta Možino Makarovičeva javno zmerjala za lažnivca, vladnega hlapca, izdajalca, svinjo, ki je našla korito in ob tem hujskala k nasilju proti njemu z vzkliki smrt janšizmu in smrt fašizmu. Makarovičevo smo lani davkoplačevalci sofinancirali z 22.483 evrov pokojninskega dodatka za politične zasluge po zakonu še iz časov komunizma. Ta dosmrtni dodatek k pokojnini za zaslužnost ji je leta 1999 podarila vlada Janeza Drnovška.

O odpravi odločbe Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna (UNP) v primeru inšpekcijskega nadzora nakupa prenosnih računalnikov je vlada zapisala:

“UNP je v okviru inšpekcijskega nadzora preveril porabo proračunskih sredstev pri nakupu 13.000 prenosnih računalnikov, njihovo razdelitev ter javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladine za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev iz maja 2023. UNP je ministrstvu med drugim naložil vračilo porabljenih sredstev v državni proračun, ministrstvo pa se je zaradi zmotne uporabe materialnega prava zoper odločbo UNP pritožilo. Vlada je naložitev ukrepa UNP o vračilu porabljenih proračunskih sredstev preučila v luči določbe drugega odstavka 55. člena Zakona o javnih financah. Ker v ugotovitvenem postopku ni bilo ugotovljeno, da bi bila proračunska sredstva uporabljena v nasprotju z zakonom ali s postopki, ki jih za prevzemanje in plačevanje obveznosti določajo javnofinančni predpisi, je vlada kot organ druge stopnje odločbo UNP odpravila, s čimer se je konkretni postopek inšpekcijskega nadzora ustavil.”