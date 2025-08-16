Zasebno življenje Elona Muska: 14 otrok in njihove štiri mame

Piše: Tonja Oblak

Ustanovitelj in lastnik podjetij SpaceX in Tesla ima zelo neobičajno zasebno življenje. V dobrih 20 letih je s štirimi ženskami dobil 14 otrok: prvih šest do leta 2008, naslednjih osem pa po letu 2020.

Danes 54-letni Elon Musk, ki se je rodil v Južni Afriki, ameriški državljan pa je postal leta 2002 (ima tudi kanadsko državljanstvo), je tudi lastnik družbenega omrežja X in (so)ustanovitelj več drugih podjetij. Velja za najbogatejšega človeka na svetu – po oceni revije Forbes je bil januarja letos vreden kar 421 milijard dolarjev. Do spora s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom je tudi vodil novo ministrstvo za vladno učinkovitost. Muskova stališča so pogosto kontroverzna, velja pa za vizionarja z zelo visokim inteligenčnim kvocientom (ta naj bi znašal med 155 in 160 ali celo več). Ni torej čudno, da je tudi njegovo zasebno življenje nekaj posebnega.

Matere njegovih otrok

Musk ima kar 14 otrok in po vsej verjetnosti bo dobil še kakšnega, saj je velik »pronatalist«; zaskrbljen je zaradi upadanja števila rojstev. »Če ljudje ne bodo imeli več otrok, bo civilizacija propadla,« je dejal ob neki priložnosti. Matere njegovih otrok so štiri: prva je pisateljica Justine Wilson, druga je glasbenica Claire Elise Boucher, bolj znana kot Grimes, tretja je podjetnica Shivon Zilis in četrta Ashley St. Clair, konservativna spletna vplivnica in pisateljica.

To seveda niso vse ženske v Muskovem življenju. Poročen je bil trikrat, in sicer z Justine Wilson (2000–2008) ter dvakrat z angleško igralko Talulah Riley (2010–12, 2013–16), s katero nista imela otrok. Mediji so poročali tudi o večmesečnem razmerju z razvpito ameriško igralko Amber Heard ter drugimi ženskami.

Muskov prvorojenec je umrl

Nevada Alexander, Muskov prvorojenec, je tragično umrl leta 2002, ko je bil star le 10 tednov, in sicer zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka. Nekaj mesecev pozneje sta se nesrečna mati Justine Wilson Musk in njen mož odločila za umetno oploditev. Justine je v naslednjih petih letih rodila dvojčka, nato še trojčke. Dvojčka Xavier Alexander in Griffin sta se rodila 15. aprila 2004. Medtem ko o Griffinu javnost ne ve skoraj ničesar, saj ne želi biti javna oseba, je znano, da je Xavier aprila 2022 postal Vivian Jenna Wilson. Ob spremembi spola in imena z očetom nista bila v najboljših odnosih; Vivian je dejala, da z njim ne želi biti povezana na noben način, v nobeni obliki. O svojih sorojencih pa je medijem zaupala, da pravzaprav ne ve, koliko jih ima, »če upoštevamo še polbrate in polsestre«. S tistimi, »ki jih pozna«, pa da je v dobrih odnosih kljub napetim odnosom z očetom.

Dve leti po rojstvu dvojčkov, leta 2006, so se rodili trojčki Kai, Saxon in Damian, o katerih starši niso javno govorili, razvedelo pa se je, da je Damian pri osmih letih postal vegetarijanec, da bi »zmanjšal svoj ogljični odtis«. Leta 2008 se je zakon Muska in Wilsonove končal.

Dolg premor, nato X Æ A-Xii, Strider, Azure, Exa Dark Sideræl

Po 14 letih je na svet prijokal sedmi Muskov otrok; 4. maja 2020 je glasbenica Grimes rodila sina, ki so ga starši poimenovali X Æ A-12, pozneje pa ga preimenovali v X Æ A-Xii. O nenavadnem imenu so poročali vsi svetovni mediji, Musk in Grimes pa sta razlagala, kako se izgovori. Malček tako kot očka obožuje vesolje. »Veliko ve o raketah. To je noro,« je dejala Grimes, »o raketah ve več kot jaz.«

Že nekaj mesecev po rojstvu sina z nenavadnim imenom je Musk naskrivaj dobil dvojčka, in sicer s Shivon Zilis, ki je delala v Tesli; sin Strider in hči Azure sta se rodila novembra 2021. Vse skupaj je še bolj zapleteno, ker je le nekaj tednov po rojstvu dvojčkov Musk dobil še drugega otroka z Grimes – nadomestna mati jima je decembra 2021 rodila hčer Exo Dark Sideræl. Zilisova je pozneje o Musku na omrežju X zapisala: »Nihče ni popoln, vendar ne poznam nikogar, ki bi šel skozi večjo osebno bolečino, da bi se boril za navdihujočo prihodnost človeštva – in to neutrudno počne že desetletja.« In še: »Vsak ima pravico do svojega mnenja, a moje je, da nikogar ne spoštujem in občudujem bolj.« Javnost je za rojstvo dvojčkov izvedela šele naslednje poletje, tudi njima pa sta starša sprva izbrala drugi imeni, šele pozneje sta ju uradno spremenila v Strider in Azure. Skrivnost je bila tudi rojstvo Exe Dark Sideræl, in sicer do marca 2022, ko je Vanity Fair delal intervju z Grimes pri njej doma je in je deklica v sosednji sobi začela jokati. Takrat je Grimes tudi pojasnila hčerino ime: Exa je superračunalniški izraz, Dark se nanaša na neznano, Sideræl pa na zvezdni čas … Toda nekaj pozneje je Grimes sporočila, da se Exa zdaj imenuje samo Y.

In še štirje otroci

Grimes in Musk sta junija 2022 pozdravila še tretjega otroka, Techno Mechanicusa, ki ga kličejo Tau. Novica o njegovem prihodu je prišla na dan šele ob izidu biografije Elona Muska, ki jo je septembra 2023 izdal Walter Isaacson.

Februarja 2024 je Zilisova rodila tretjega Muskovega otroka, hčer Arcadio. Njun četrti otrok Seldon Lycurgus se je rodil konec leta 2024 ali v začetku leta 2025.

Jeseni 2024 se je rodil Romulus – vplivnica Ashley St. Clair je z novico presenetila aprila letos na omrežju X. »Pred petimi meseci sem na svetu pozdravila novega otroka,« je zapisala, »oče je Elon Musk.« Pozvala je k spoštovanju zasebnosti. Odzval se je Musk: »Ne vem, ali je otrok moj ali ne, vendar ne nasprotujem temu, da bi to izvedel. Sodni nalog ni potreben.« Izmenjala sta si kar nekaj ostrih besed … Wall Street Journal je pozneje objavil, da je »verjetnost očetovstva 99,9999-odstotna glede na poročilo podjetja Labcorp, St. Clairova pa je vložila prošnjo za izključno skrbništvo, v katerem je navedla, da je Musk, »malopridni moški otrok« in da je Romulusa »srečal le trikrat in ni bil vpleten v njegovo oskrbo in vzgojo«.