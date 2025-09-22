Višji predstavnik Hamasa poudarja, da je napad 7. oktobra dosegel priznanje Palestine

Piše: C. R.

Eden od vodij Hamasa, Gazi Hamad, je v nedavnem intervjuju za Al Jazeera izjavil, da priznanje Palestine s strani Združenega kraljestva, Kanade in Avstralije vidi kot “sad 7. oktobra”. To se nanaša na napad, ki ga je Hamas izvedel 7. oktobra 2023, in je sprožil trenutno vojno z Izraelom. Hamad je dejal, da so ti dogodki pripeljali do večjega priznanja palestinske države.

Vse tri omenjene države so 21. septembra 2025 uradno priznale Palestino kot neodvisno in suvereno državo. Britanski premier Keir Starmer je dejal, češ da je to korak k miru in rešitvi dveh držav, medtem ko je izraelski premier Benjamin Netanyahu odločitev označil za »nagrado za terorizem«. Seveda so, kot vemo, Palestino priznale tudi trenutne levičarske oblasti v Sloveniji in s tem prav tako nagradile terorizem.

Obenem se pojavljajo informacije, da hamasovci izvajajo usmrtitve palestinskih civilistov v Gazi zaradi njihovega sodelovanja pri dostavi humanitarne pomoči. Uporabnica X Liza Rosen je na tej platformi denimo zapisala, da so »civiliste v Gazi usmrtili zaradi tega, ker so sprejeli in distribuirali pomoč«.

Hamas just executed Gazan civilians for the "crime" of accepting and distributing humanitarian aid without paying Hamas its terror fees to keep the war against Israel going.

Vsekakor so poročila o nasilju v Gazi še vedno zaskrbljujoča. Po podatkih Human Rights Watch so palestinske oborožene skupine, vključno s Hamasom, odgovorne za številne kršitve človekovih pravic, vključno z ugrabitvami, mučenjem in usmrtitvami civilistov.