Vlada sprejela nove ukrepe za zniževanje visokih cen goriva

Piše: C. R.

Vlada je na današnji seji obravnavala več pomembnih tem za razvoj in varnost Slovenije. Med drugim je sprejela predlog Zakona o Javnem skladu za napredno zdravljenje redkih boleznim ter ukrepe za znižanje pritiska na maloprodajne cene goriv.

Sprejet je bil predlog Zakona o Javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga bo podrobneje predstavilo Ministrstvo za zdravje. Predlog zakona staršem otrok z redkimi boleznimi prinaša večjo gotovost, da bodo njihovi otroci pravočasno dostopali do najsodobnejših oblik zdravljenja, tudi kadar te še niso vključene v redno financiranje iz zdravstvenega zavarovanja.

S spremembo Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov blažimo pritisk na maloprodajne cene pogonskih goriv. Ukrep bo imel pozitiven učinek tako na gospodinjstva kot gospodarstvo. Nižje maloprodajne cene pomenijo nižjo obremenitev gospodinjstev pri nakupu goriv in nižje stroške goriv za podjetja. Hkrati se bo zaradi nižjih maloprodajnih cen zmanjšal pritisk na inflacijo in na prevozne stroške gospodinjstev. Vlada je tudi podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost pri gorivih do 15. decembra 2026. Ukrep velja za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Z Načrtom izvajanja finančnih instrumentov v programskem obdobju 2021–2027 se vlada osredotoča na trge, ki kažejo največje potrebe po financiranju, med drugim raziskave, razvoj in inovacije, mala in srednja podjetja, energetsko učinkovitost, krožno gospodarstvo ter urbani razvoj. S tem dajemo podporo naložbam, razvoju in konkurenčnosti gospodarstva.

V Načrt razvojnih programov je umeščenih 12 novih projektov. Projekti prinašajo več vlaganj v znanost, inovacije in razvoj novih tehnologij. Raziskovalcem omogočajo vključevanje v mednarodne projekte na področju kvantnih tehnologij. Podjetjem pomagajo pri širitvi proizvodnje, digitalizaciji in razvoju novih izdelkov. Spodbujamo tudi ustanavljanje novih podjetij ter ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest. S tem prispevamo k močnejšemu in bolj konkurenčnemu gospodarstvu, zlasti na obmejnih območjih.

Glede varnostnih ukrepov je vlada odgovorila na zahtevo Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti. Ureditev ni ustrezna, saj prenos inkriminacije kaznivega dejanja tatvine med prekrške ni dosegel namena. Zato bo vlada pripravila spremembe, kjer bo kaznivo dejanje tatvine ponovno uvrščeno med kazniva dejanja in ne več deloma v prekrške, kot velja sedaj.

Vlada je obravnavala tudi delo na domu javnih uslužbencev. Preklican je sklep za hibridni način dela v državni upravi iz leta 2022. Za javne uslužbence, zaposlene v organih državne uprave, pravno podlago za opravljanje dela na domu daje Zakon o delovnih razmerjih.

V svet javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve je vlada imenovala svoje predstavnike, ki so Jelko Kacin, dr. Tomaž Kladnik, dr. Jože Možina, mag. Igor Omerza, dr. Rosvita Pesek in dr. Andreja Valič Zver. Vlada podpira predlog zakona o dopolnitvah Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. Objekti javne oblasti morajo prvenstveno izražati ustavni in pravni red Republike Slovenije ter predstavljati institucije države, lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava, ne pa stališč posameznih funkcionarjev ali predstojnikov.

Imenovan je bil nov vršilec dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. To je postal ekonomist mag. Tomaž Perše, ki ima več kot 25 let delovnih izkušenj na področju javnih financ, davkov in gospodarske politike, med drugim je opravljal vodstvene in strokovne funkcije na Ministrstvu za finance, Davčni upravi RS in Finančni upravi RS, kjer je bil tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja DURS ter namestnik generalne direktorice. Od marca 2017 je član Fiskalnega sveta, med letoma 2020 in 2025 pa je bil tudi svetovalec generalnega direktorja Finančne uprave RS.