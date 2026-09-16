Predsednica Evropske komisije nagovorila evropske poslance. Tema? Grožnje od umetne inteligence do ultranacionalistov

Piše: STA, C. R.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasbourgu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in se zavzela za vzpostavitev evropskega varnostnega sveta.

“Naj gre za ultranacionaliste ali nasprotnike Evrope, za rusko vmešavanje ali dezinformacije – imena so morda različna, a cilj je enak – prezirajo naše vrednote in želijo razbiti našo evropsko enotnost,” je opozorila von der Leyen.

Izpostavila je izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa. Po njenih besedah je EU močnejša kot kdajkoli prej, a hkrati so razmere tudi bolj negotove kot kadarkoli prej, unija pa se je v teh zapletenih časih odločila ubrati lastno pot.

EU se sooča z obdobjem velikih možnosti, a obenem tudi nevarnosti, skozi katere skušajo krmariti vse države članice. “Vrtoglava hitrost sprememb in tehnološkega razvoja vpliva na naša delovna mesta, naše preživetje in našo družbo. Prav tako pa globoko vpliva na našo demokracijo in našo javno razpravo,” je dejala.

“Naša izbira je torej jasna. Ali si želimo močno in neodvisno Evropo, ki v tem svetu zagovarja svoje vrednote? (…) Ali pa bomo dopustili, da naše demokracije spodkopavajo podaljšane roke in marionete avtoritarnih vladarjev,” je vprašala. Pozvala je k skupnim prizadevanjem v boju za evropsko idejo in napovedala sklic novega evropskega kongresa, v okviru katerega bo skupina modrecev razpravljala o prihodnosti Evrope.

EU se je po njenih besedah odločila za boj proti strupenemu vplivu Rusije, za podporo Ukrajini v njenem boju za prihodnost in evropsko varnost ter za podporo Grenlandiji. Poudarila je, da lahko varnost Evropejcev zagotovi le Evropa.

Predsednica komisije je ob tem opozorila na vse več kibernetskih napadov, sabotaž in vdorov dronov, s katerimi se soočajo članice EU. Izpostavila je avgustovski napad z dronom na letališču v nemškem Leipzigu, odgovornost za katerega je Berlin pripisal Rusiji. “To ni bil napad na samo eno članico, ampak na celotno unijo,” je dejala.

S tem ko se krepijo grožnje, pa mora EU krepiti tudi svojo pripravljenost, je poudarila von der Leyen in napovedala pripravo evropske varnostne strategije.

Obenem mora EU po mnenju predsednice preučiti, ali njeni sistemi za odzivanje na izredne razmere še služijo svojemu namenu. Zavzela se je za pripravo izrednega varnostnega protokola po zgledu 4. člena Severnoatlantske pogodbe. Članica bi ga lahko sprožila v primeru nevojaškega incidenta, ki bi ogrožal nacionalno varnost, je pojasnila in dodala, da bi nato skupaj s preostalimi članicami uskladili evropski odziv na incident.

“Mislim pa, da bi morali še dlje,” je povedala in se zavzela za oblikovanje evropskega varnostnega sveta. V njem bi poleg EU sodelovale še partnerske države, kot so Združeno kraljestvo, Norveška, Ukrajina in Kanada, katere premier Mark Carney se je danes udeležil nagovora predsednice komisije.

Evropa mora skupaj ukrepati tudi na področju varovanja zunanjih meja, je von der Leyen povedala v luči množičnega prihoda migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta sredi poletja.

Tako bo komisija predlagala evropski okvir za odzivanje na izredne razmere na področju migracij, ki bo pod strogo določenimi pogoji omogočil omejeno odstopanje od standardnih postopkov.

“Sporočilo iz Evrope je jasno: vedno bomo upoštevali svoje vrednote in temeljne pravice. Vendar pa ne bomo nikoli sprejemali kompromisov pri zaščiti meja. Evropejci bomo odločali o tem, kdo pride v našo unijo in pod kakšnimi pogoji, ne pa tihotapci in trgovci z ljudmi,” je poudarila.