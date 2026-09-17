Vse najboljše, premier! Janša je bil ob 68. rojstnem dnevu deležen posebnega presenečenja

Piše: A. S.

Danes praznuje rojstni dan predsednik vlade in dolgoletni prvak SDS Janez Janša, ki je vstopil v 68. leto svojega življenja, na vladi so ga presenetili s torto.

Janez Janša danes, 17. septembra, praznuje 68. rojstni dan. V slovenskem političnem prostoru je prisoten že od osemdesetih let, v času samostojne Slovenije pa je zasedal več pomembnih funkcij, med drugim položaj ministra za obrambo in predsednika vlade. Letos je po zmagi SDS na parlamentarnih volitvah četrtič postal predsednik slovenske vlade.

Janša se je rodil 17. septembra 1958 v Ljubljani. Diplomiral je iz obramboslovja na ljubljanski Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. V osemdesetih letih je sodeloval v demokratičnih disidentskih gibanjih in objavljal kritične članke. Leta 1988 je bil aretiran in v procesu JBTZ obsojen pred vojaškim sodiščem Jugoslovanske ljudske armade. Proces je postal eden od pomembnih dogodkov slovenske pomladi. Po prvih demokratičnih volitvah leta 1990 je postal minister za obrambo. Na tem položaju je sodeloval pri vzpostavljanju obrambnega sistema Republike Slovenije in velja ze enega osrednjih osamosvojiteljev.

Janša je prvič postal predsednik vlade decembra 2004. Njegova prva vlada je mandat opravljala do novembra 2008. To obdobje je med drugim zaznamoval vstop Slovenije v schengensko območje in uvedba evra 1. januarja 2007. Slovenija je v prvi polovici leta 2008 prvič predsedovala Svetu Evropske unije, Janša pa je kot predsedujoči Evropskemu svetu vodil tudi evropska srečanja na najvišji ravni.

Drugič je Janša predsednik vlade postal februarja 2012. Njegov drugi mandat je bil precej krajši in je potekal v času evropske dolžniške in gospodarske krize. Vlada je sprejela ukrepe za omejevanje javne porabe in uravnoteženje javnih financ, med drugim Zakon za uravnoteženje javnih financ, ter pokojninsko reformo. V tem obdobju sta bila vzpostavljena tudi mehanizma za upravljanje slabih bančnih terjatev in državnega premoženja. Vlada je mandat končala marca 2013.

Tretjič je Janša vlado prevzel marca 2020, ob začetku epidemije covida-19. Njegov tretji mandat je zato v veliki meri zaznamovalo upravljanje zdravstvene in gospodarske krize. Njegova tretja vlada je sprejela več protikoronskih paketov pomoči za prebivalstvo in gospodarstvo. V drugi polovici leta 2021 je Slovenija prav tako drugič predsedovala Svetu Evropske unije. Med prednostnimi področji slovenskega predsedovanja so bili odpornost in okrevanje po pandemiji, zdravstvena unija, digitalna odpornost, širitev EU ter vprašanja varnosti in migracij.

Na parlamentarnih volitvah marca 2026 je bil Janša ponovno izvoljen za poslanca. 22. maja je bil v državnem zboru s 51 glasovi izvoljen za predsednika vlade, njegova četrta vlada pa je prisegla 4. junija 2026. Sedanja vlada je mandat začela s poudarkom na gospodarski konkurenčnosti, zmanjševanju administrativnih ovir, učinkovitejšem javnem sektorju, energetiki, infrastrukturi in izboljšanju pogojev za podjetništvo. Na dan pred Janševim rojstnim dnevom, 16. septembra, je premier na celjskem MOS-u med drugim poudaril potrebo po večji produktivnosti, učinkovitejši uporabi človeških virov ter bolj predvidljivem poslovnem okolju.

Janša je poročen je z zdravnico Urško Bačovnik Janša, s katero imata dva sinova, Jakoba in Črtomirja. Od prej ima še sina Žana in hčerko Niko, skupaj je torej oče štirih otrok.

Janez Janša ostaja eden najvidnejših veteranov slovenske politike, od osamosvojitve do izzivov, s katerimi se Slovenija sooča danes. Rojstni dan so mu čestitali tudi v njegovi stranki, kjer mu želijo veliko zdravja, sreče, poguma in energije za vse izzive, ki ga čakajo kot premierja.