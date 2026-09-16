Kajzer in Hajdinjak danes v Kijev, pot bo tvegana

Piše: STA, G. B.

Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra, med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi.

“Dolgo vnaprej smo usklajevali in dogovorili obisk v Ukrajini,” je na seji odbora DZ za zunanjo politiko povedal Kajzer in pojasnil, da so z usklajevanji pričeli že na konferenci o obnovi Ukrajine v Gdansku konec junija.

“Pot (…) ima seveda namen, da podpremo Ukrajino v pravičnem in obrambnem delovanju proti ruski agresiji,” je dodal minister.

Med obiskom si bo po lastnih besedah prizadeval ugotoviti, kje potekajo procesi za obnovo Ukrajine, saj si “prizadevamo, da bo v obnovo v maksimalni možni meri vključeno tudi slovensko gospodarstvo”. Kot drugo prioriteto pa je izpostavil humanitarno pomoč in dodal, da se namerava sestati s predstavniki Svetovnega programa za hrano (WFP) v Kijevu, da “vidimo, kaj lahko skupaj naredimo”.

“Vojna v Ukrajini traja več kot štiri leta. To je dlje kot je trajala druga svetovna vojna in po podatkih ZN (…) je Ruska federacija odgovorna za najmanj 16.000 civilnih žrtev v Ukrajini, ocene žrtev med ukrajinskimi vojaki pa se gibljejo med 200.000 in pol milijona,” je nadaljeval minister in dodal, da je Moskva pod sedanjim vodstvom največja grožnja miru in varnosti v Evropi in širše.

To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini, odkar je prevzel položaj zunanjega ministra.

Kajzer je že 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije. Tedaj je tudi izrazil željo, da bo mogoče v kratkem realizirati obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji. Za podporo Ukrajini se je zavzel tudi konec junija na konferenci o obnovi Ukrajine v Gdansku.

Nazadnje je sicer Ukrajino julija obiskal premier Janez Janša, ki se je udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope v Kijevu in se sestal z Zelenskim.

Pot tja pa je tudi tvegana, ker so začeli Rusi streljati na diplomatske vlake, namenjene v Kijev in iz Kijeva na Poljsko.