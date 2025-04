(VIDEO) Trenutek, ko so teroristi začeli pobijati hindujske turiste

Piše: STA, C. R.

V indijskem delu Kašmirja so oboroženi neznanci v streljanju na skupino turistov včeraj ubili 26 ljudi, Napad se je zgodil blizu slikovitega mesteca Pahalgam v Himalaji, ki ga opisujejo kot indijsko Švico. Po navedbah oblasti je bila tarča skupina indijskih turistov.

Minister zvezne države Džamu in Kašmir Omar Abdullah je napad obsodil kot največjega v regiji na civiliste v zadnjih letih, glede števila žrtev pa je dejal, da ga še ugotavljajo. Po poročanju medijev je bilo v napadu tudi ranjenih več ljudi. Bivši minister in ugleden politik Mehbooba Mufti je dejal, da je bilo ubitih najmanj pet ljudi, neimenovani visoki policijski predstavnik pa je povedal, da kar 24 ljudi. Na območje so poslali vojsko in policijo.

Zaenkrat odgovornosti za napad ni prevzela nobena skupina. A v tej regiji, kjer prevladujejo muslimani, že od leta 1989 poteka dolgotrajno nasilje, čeprav je nasilje v zadnjih letih upadlo. Videoposnetek, ki so ga delili indijski mediji, prikazuje indijske vojake, ki tečejo proti prizorišču napada, na drugih posnetkih pa je slišati žrtve, ki pravijo, da so strelci ciljali izključno nemuslimane.

A new video shows the moment islamist terrorists started shooting at Hindu tourists in Kashmir, killing at least 27 people.

The Pakistani terrorists checked IDs or forced male victims to pull their pants down to make sure they were killing Hindus. pic.twitter.com/wRyZbiti9q

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 23, 2025