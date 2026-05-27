Španska policija zaradi domnevne korupcije vdrla na sedež vladajočih socialistov

Piše: C. R., B. S., STA

Španska policija je danes vstopila na sedež vladajoče socialistične stranke premierja Pedra Sancheza v prestolnici Madrid in zahtevala dokumentacijo v okviru preiskave korupcije v državnem holdingu SEPI, je po poročanju lokalnih medijev sporočilo špansko sodstvo. Sanchez je sicer na obisku v Vatikanu.

Agenti specializirane enote UCO španske civilne garde so danes na sedežu stranke zahtevali dokumentacijo v okviru preiskave podkupovanja v državnem holdingu SEPI, španski časopis El Confidencial povzema španske sodne vire. Po navedbah časnika je operacija povezana s preiskavo domnevnih nepravilnosti znotraj državnega holdinga, v katere je vpletena nekdanja članica socialistične stranke Leire Diez. Ta je osumljena nezakonitih izplačil v zvezi s holdingom, ki sodeluje pri upravljanju nekaterih strateških podjetij, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Vodja glavne opozicijske konservativne Ljudske stranke (PP) Alberto Nunez Feijoo je kmalu po današnji operaciji dejal, da Sanchezova vlada smrdi po korupciji in ponovno pozval k predčasnim volitvam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Španski premier in vodja socialistov Sanchez se je pod hudim političnim pritiskom znašel že zaradi preiskav o domnevni korupciji zoper njegovo ženo, brata in nekdanjega tesnega sodelavca. Postopke zoper družinske člane je sicer označil za politično motivirane. Za nov obračun s Sanchezom njegovi politični nasprotniki uporabljajo tudi preiskavo o domnevno koruptivnem ravnanju nekdanjega socialističnega premierja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera, ki ga je špansko sodišče prejšnji teden obtožilo več kaznivih dejanj povezanih z reševanjem finančne stiske manjše letalske družbe leta 2021, med drugim trgovanja z vplivom. Sanchez je prejšnji teden izrazil podporo Zapateru, danes pa dejal, da ni razloga, da bi jo umaknil. “Mislim, da ni zadostnega razloga za spremembo tega stališča,” je Sanchez dejal na novinarski konferenci ob robu srečanja s papežem Leonom XIV. v Vatikanu. Minuli konec tedna se je več deset tisoč ljudi zbralo na protestih, kjer so demonstranti zahtevali odstop Sancheza zaradi vrste korupcijskih škandalov v njegovem ožjem krogu.

Kot smo že pisali v Demokraciji, se bosta zaradi korupcijekmalu zagovarjala tako žena kot tudi brat španskega premierja Pedra Sáncheza. Poteka že tudi sojenje zaradi korupcije bivšim tesnim Sánchezovim sodelavcem. Socialistični španski vladi grozi hud politični vihar.

Španski premier Pedro Sánchez se sooča z enim najhujših obdobij svojega osemletnega mandata. Socialistični voditelj, ki je prišel na oblast leta 2018 z obljubami o »demokratični obnovi« in čiščenju politike po letih konservativnih škandalov, se zdaj sooča z vrsto obtožb o korupciji, ki se dotikajo njegove žene, brata in visokih funkcionarjev njegove Socialistične delavske stranke (PSOE) ter nekdanjih članov vlade. Čeprav Sánchez sam ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja in vztraja, da gre za politično motivirano »operacijo nadlegovanja s strani skrajne desnice«, so preiskave oslabile javno zaupanje, spodbudile pozive opozicije k njegovemu odstopu ter sprožile vprašanja o odgovornosti v španskem javnem življenju.

Pred sodnike bo stopila premierjeva žena

Aprila 2024 je sodnik v Madridu odprl preiskavo zoper Begoño Gómez, Sánchezovo ženo. Po dvoletni preiskavi, med katero je vlada skušala diskreditirati sodnika, tožilstvo (ki je pod vplivom vlade) pa poskušalo primer že v kali zatreti, je sodnik Juan Carlos Peinado uradno obtožil Gómezovo poneverbe javnih sredstev, trgovanja z vplivom, korupcije in grabeža. Sodnik je obtožil tudi njeno osebno pomočnico Cristino Álvarez in podjetnika Juana Carlosa Barrabésa. Jedro zadeve je vloga Gómezove kot sodirektorice magistrskih programov in posebne katedre na univerzi Complutense v Madridu. Preiskovalci trdijo, da je izkoristila svoj položaj žene predsednika vlade, da si je pridobila mesto na univerzi in dostop do javnih sredstev, ki jih je zlorabila za zasebne poslovne interese. Konkretne obtožbe vključujejo uporabo vpliva za pridobitev sponzorstva univerzitetnih tečajev od podjetij, kot sta Air Europa in njena matična skupina Globalia, le-ta pa so kasneje prejela več sto milijonov evrov vladne pomoči iz paketa okrevanja po pandemiji covida. Poročila omenjajo tudi povezave z javnimi naročili in morebitne konflikte interesov v zvezi z njenim delom v afriškem raziskovalnem centru poslovne šole IE do leta 2022.

Bratski nepotizem

Tudi mlajši brat španskega premierja David Sánchez, sicer klasični glasbenik in dirigent, se bo konec maja znašel pred sodiščem v Badajozu (pokrajina Extremadura). Skupaj z desetimi drugimi, vključno z lokalnim socialističnim voditeljem Miguelom Ángelom Gallardom, bo odgovarjal na obtožbe trgovanja z vplivom in zlorabe uradnega položaja. Po obtožnici je julija 2017 – ko je bil Pedro Sánchez generalni sekretar PSOE – socialistični provincialni svet Badajoza za Davida ustvaril posebno delovno mesto koordinatorja javnih glasbenih šol. Davida Sáncheza obtožujejo, da si je mesto pridobil prek družinskih povezav, potem pa zanemarjal dolžnosti in se celo preselil v Portugalsko, da bi zmanjšal davčne obveznosti v Španiji. David Sánchez zanika kakršne koli nepravilnosti in trdi, da je bil za položaj usposobljen. Tudi v tem primeru je tožilstvo, ki je pod vplivom socialistične vlade, skušalo primer že takoj na začetku zavreči kot »neosnovanega«.

Sánchez je ženo in brata večkrat zagovarjal in primera opisal kot del kampanje blatenja in pravne vojne (»lawfare«) s strani desnice. V bran obeh obtoženih so skočili tudi drugi člani vlade. Minister za pravosodje Félix Bolaños je celo izjavil, da je preiskovalni sodnik Peinado »osramotil« španske državljane in sodnike ter da je »škoda, ki jo je povzročil pravosodnemu sistemu, nepopravljiva«. Izrazil je tudi upanje, da bo to sodno odločitev lahko »pregledalo bolj nepristransko višje sodišče«.

Korupcija v vrhu stranke in vlade

Ko pa smo že pri Sánchezovi vladi, dodajmo, da prav v tem času poteka sojenje glede obsežnega korupcijskega škandala, ki zajema Sánchezovo nekdanjo ožjo ekipo in aparat PSOE. Tako imenovani Caso Koldo (ali primer Ábalos, znan tudi kot »primer mask«) je izbruhnil v začetku leta 2024 in se razvil v obsežno preiskavo goljufij pri nabavah med pandemijo, podkupnin in organizacije kriminalne združbe. Glavna akterja sta José Luis Ábalos, Sánchezov dolgoletni zaveznik in nekdanji minister za promet, ter njegov tesni sodelavec Koldo García. Oba sta bila aretirana februarja 2024 zaradi suma prejemanja podkupnin za dodelitev večmilijonskih javnih naročil za maske in sanitarno opremo med vrhuncem pandemije. Primer je prevzelo vrhovno sodišče zaradi Ábalosovega statusa poslanca.

Sojenje se je ta mesec začelo v Madridu; tožilci za Ábalosa zahtevajo 24 let zapora (obtožbe vključujejo organizirani kriminal, podkupovanje, poneverbo, trgovanje z vplivom in zlorabo zaupnih informacij), za Garcío pa 20 let zapora.

Avdioposnetki, zasežene naprave in policijska poročila so razkrili mrežo, v kateri je posredoval podjetnik Víctor de Aldama. Pogodbe v vrednosti desetin milijonov evrov so bile glede na obtožnico namenjene prijateljskim podjetjem v zameno za gotovinske podkupnine.

Preiskava se je razširila na povezavo med shemo in vladno pomočjo družbi Air Europe (475 milijonov evrov) leta 2020 in celo na kontroverzni »Delcygate« iz istega leta, ko je venezuelska podpredsednica Delcy Rodríguez (ki ji je prepovedan vstop v schengensko območje) obiskala Madrid in se sestala z Ábalosom in drugimi, domnevno s Sánchezovim vedenjem.

Nadaljnja razkritja leta 2025 so vpletla Santosa Cerdána, takratnega organizacijskega sekretarja PSOE in enega Sánchezovih najbližjih zaupnikov; pogosto so ga označevali kot »številka tri« socialistične stranke. Cerdán je odstopil junija 2025, potem ko so policijska poročila razkrila, da je organiziral podkupnine za javna dela v vrednosti več sto tisoč evrov, vključno s plačili podjetjem, kot je Acciona. Cerdán je od razkritja v priporu, saj bi sicer lahko uničil dokaze in vplival na priče.

Za razliko od žene in brata, ki ju brani z vsemi štirimi, se je od strankarskih kolegov Sánchez hitro distanciral in izrazil »globoko razočaranje« nad vsemi vpletenimi. V akciji popravila škode je napovedal notranje reforme, kot so zaščita žvižgačev in omejitve koncentracije moči.

Socialistični strani grozi politični vihar

Sánchez, njegovi sodelavci in zagovorniki sicer trdijo, da gre za organizirano kampanjo proti njemu osebno in njegovi vladi. Kampanjo vodi organizacija Manos Limpias (Čiste roke), ki jo levičarji označujejo kot »skrajno desničarsko organizacijo, ki že trideset let vlaga politično motivirane prijave«.

No, prijave organizacije Manos Limpias so do zdaj večinoma pripeljale do obsodb, poleg tega pa ima levica več kot le eno organizacijo, ki »vlaga politično motivirane prijave«. Pravzaprav so ravno prijave teh organizacij razkrile korupcijske škandale desnih vlad in omogočile vzpon na oblast Sánchezu, ki je zatrjeval, da bo končal kulturo nekaznovanosti, ki je pestila prejšnje vlade.

Sánchezova vlada se tako sooča s politično nevihto. Podpora volivcev se že tako in tako znižuje, zlasti zaradi mnogih nepriljubljenih skrajno levičarskih potez, ki jih vlada vsiljuje, kot je denimo legalizacija statusa okoli 800 tisoč (po nekaterih ocenah pa celo še enkrat toliko) ilegalnih migrantov. Kot kažejo trenutno ankete, bi desna koalicija Ljudske stranke in stranke Vox dobila udobno večino. Redne parlamentarne volitve so sicer predvidene čez dobro leto, v poletju 2027, in Sánchez je že napovedal, da se bo potegoval za novi mandat. Se pravi, da niti najmanj ne razmišlja o odstopu zaradi škandalov, ki se kopičijo. Po drugi strani pa so vse pogostejši protivladni protesti po španskih mestih.

Nekateri iz vrha socialistične stranke naj bi sicer nagovarjali premierja, naj razpiše predčasne volitve, se sprijazni s porazom, a se izgone popolnemu polomu, do katerega lahko pride, če se bo nezadovoljstvo kopičilo še leto dni. Polomu, ki bi stranko za desetletje, če ne celo dlje, odstranil od možnosti ponovnega vladanja.

A vse kaže, da jih Sánchez ne bo poslušal. Za začetek je preveč samovšečen; seveda pa tudi upa, da bo kot premier morda lahko na kakšen način rešil kožo bratu in ženi, pa čeprav bi posledično potopil stranko. Kar pa mnogim v stranki seveda ni všeč in tako se bo Sánchez kaj kmalu soočil tudi z znotrajstranskarskim viharjem.