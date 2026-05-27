Avstrijski sindikati z milijon podpisov za nižjo obdavčitev plač, v Sloveniji sindikati zbirajo podpise za višje davke!

Piše: Celjski glasnik

Glede na to, da se tudi mnogi slovenski sindikalisti razglašajo za intelektualce, tako kot posamezniki, ki po diktatu globoke države vlagajo ustavne pobude, bi bilo dobro, če bi malo pogledali izven meja Slovenije.

Tam bi namreč lahko videli, kaj je primarna naloga sindikatov in to je zastopanje pravic delavcev, ne pa politike ali biti celo podaljšana roka politike.

Da so sindikalistom člani in državljani pomembni, samo zato, da od njih črpajo denar, se je pokazalo tudi, ko je danes že nova vlada napovedala ukinitev avtomatskega “odvajanja” članarin. Seveda v tuji sindikati delujejo povsem drugače in zasledujejo svoj primarni cilj in to je pomoč delavcem ter zastopanje njihovih interesov.

Uporabnik družbenega omrežja je pojasnil, da je denimo v Avstriji članom sindikatu, skupaj z gospodarstveniki zbrati milijon podpisov za znižanje obremenitve plač. Torej višje plače! V Sloveniji pa predstavniki sindikati, seveda s podporo leve politike, zbirajo podpise, da bi imeli ljudje višje davke. Gre za popolno neumnost, ki ji v svetu verjetno ni para!?