(VIDEO) Osupljiv nov posnetek moškega, ki se je rešil iz strmoglavljenega indijskega letala

Piše: Moja Dolenjska

Osupljiv nov posnetek, ki se je pojavil na spletu, prikazuje trenutek, ko je edini preživeli v nedavni letalski nesreči letala Air India Višvaš Kumar Rameš prišel iz ognjenih zubljev strmoglavljenega letala in se odpravil proti množici, ki je obstopila razbitine. Iz posnetka je razvidno, kako 40-letni Višvaš Kumar Rameš mirno hodi in govori po telefonu, medtem ko letalo eksplodira za njim.

Posnetek si je mogoče ogledati tukaj.

Nadaljevanje posnetka pa je mogoče videti tukaj.

Edini preživeli od 242 potnikov letala je bil z bratom v Indiji skoraj eno leto, z usodnim letom pa se je vračal v London, kjer živi njegova družina. Njegov brat, ki je sedel nekaj sedežev naprej, je v strmoglavljenju umrl, sam pa je sedel na sedežu 11A in preživel.

Kot je pozneje povedal v bolnišnici, “ne more opisati” vsega, kar je videl, ko je letalo padalo proti zemlji. Rešil se je potem, ko je del letala, kjer je sedel, pristal na enonadstropni stavbi. Ven se je prebil skozi zlomljena vrata, nato pa so mu na pomoč priskočili domačini in ga odpeljali v bolnišnico. Na vprašanje, ali je skočil iz letala, je odgovoril: “Nisem skočil. Samo odšel sem ven. To je čudež,” je dejal o svojem preživetju in poškodbah.

Tragedija, ena najhujših letalskih nesreč v tem stoletju, je terjala 241 življenj potnikov, vključno s piloti in posadko, potem ko je letalo, namenjeno proti letališču Gatwick, strmoglavilo le nekaj minut po vzletu iz Ahmedabada na zahodu Indije. Umrlo je tudi več kot 30 ljudi v stavbah, na katere je strmoglavilo letalo.