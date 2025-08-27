(VIDEO) Nov simbol upora? Najstnica z nožem in sekiro branila sestro pred migrantoma, policija jo je ovadila zaradi posedovanja orožja

Piše: A. S.

Družbena omrežja je preplavil posnetek 14-letnega dekleta, ki s sekiro in nožem brani svojo 12-letno sestro pred dvema migrantom, ki naj bi jo poskušal nadlegovati. Incident se je zgodil 23. avgusta v Dundeeju na Škotskem. Kasneje naj bi policija najstnico ovadila, kar je še posebej razburilo javnost. Ob tem mnogi opozarjajo, da je dekle postalo simbol upora proti katastrofalni migracijski politiki.

Posnetek dogodka, ki je na platformi X dosegel več kot 40 milijonov ogledov, prikazuje dekleti, kako v paniki vzklikata “Ne dotikajte se naju!”, medtem ko se soočata z migrantoma, ki ju očitno ogrožata. A namesto da bi policija priskočila na pomoč mladoletnicama, je ovadila 14-letnico zaradi posedovanja orožja. Moška, ki sta sprožila konflikt, sta očitno ostala nekaznovana, kar v javnosti upravičeno vzbuja ogorčenje.

BREAKING – Police have arrested and charged a 14-year-old girl after she was forced to brandish a knife to defend herself and her friend against a migrant who attempted to assault her near St Ann’s Lane in Dundee, Scotland. pic.twitter.com/odBjzIZugA — Right Angle News Network (@Rightanglenews) August 25, 2025

Gre za zadnji primer, ki odraža splošni trend, da škotske in britanske oblasti raje ščitijo migrante kot lastne državljane. Statistično naj bi bilo že 16 % prebivalstva Združenega kraljestva tujega porekla. Poročila pa pogosto povezujejo migrantske tolpe z različnimi nasilnimi in kaznivimi dejanji, od preprodaje drog do siljenja mladih britanskih deklet v prostitucijo.

Uporabniki družbenih omrežij in komentatorji so ob posnetku izpostavili, da se zdi, da je policija bolj zainteresirana za kaznovanje mladoletnice kot za razjasnitev okoliščin, ki so privedle do samega incidenta.