Krščanski forum SDS vabi k molitveni povezanosti ob spominski slovesnosti v Kočevskem Rogu

Piše: C. R.

V soboto, 6. junija 2026, ob 11. uri bo pri breznu pod Macesnovo gorico v Kočevskem Rogu obletna sveta maša s spominsko slovesnostjo za žrtve povojnih pobojev.

Macesnova gorica je kraj, ki v slovenskem zgodovinskem spominu zavzema posebno mesto. Tu se z globokim spoštovanjem spominjamo številnih slovenskih fantov in mož, ki so po koncu druge svetovne vojne izgubili življenje v tragičnih okoliščinah revolucionarnega nasilja. Njihova zemeljska pot se je končala v roških breznih, njihov spomin pa ostaja zapisan v zavesti naroda in v molitvah vernih ljudi.

Spominska sveta maša ni le obujanje zgodovinskega spomina, ampak predvsem dejanje vere. Kot kristjani verujemo, da je vsak človek ustvarjen po Božji podobi in da nobeno življenje ni pozabljeno pred Bogom. Zato se ob tem dnevu zbiramo v molitvi za pokojne, za njihove svojce in za vse, ki še danes nosijo rane težke preteklosti.

Ob spominu na tragične dogodke naše zgodovine prosimo za dar resnice, pravičnosti in sprave. Samo narod, ki spoštuje svoje mrtve in si upa pogledati v svojo preteklost, lahko gradi prihodnost na trdnih temeljih medsebojnega spoštovanja in odgovornosti.

V Krščanskem forumu želimo, da bi bil ta dan tudi priložnost za molitev za Slovenijo. Posebej priporočamo Gospodu mlade, družine in vse, ki nosijo odgovornost za skupno dobro. Naj nas zgled zvestobe, trpljenja in vztrajnosti tistih, ki jih danes ohranjamo v spominu, spodbuja k življenju v resnici, veri in ljubezni do domovine.

Vse, ki se slovesnosti ne bodo mogli udeležiti osebno, vabimo, da se v soboto ob 11. uri duhovno povežejo z zbranimi pri Macesnovi gorici, prižgejo svečo in namenijo nekaj trenutkov molitve za žrtve, za spravo v slovenskem narodu ter za blagoslov naše domovine.

Molitev ob 11. uri

Nebeški Oče,

v tej uri se v molitvi pridružujemo spominski slovesnosti v Kočevskem Rogu.

V tvoje roke izročamo vse žrtve povojnih pobojev in vse, ki so v času vojne in revolucije izgubili življenje. Podari jim večni mir in plačilo, ki si ga pripravil svojim zvestim.

Prosimo te za Slovenijo. Daj, da bomo znali spoštovati resnico, varovati dostojanstvo vsakega človeka in graditi odnose, ki bodo temeljili na pravičnosti in medsebojnem spoštovanju.

Posebej ti izročamo mlade in družine. Naj v njihovih srcih rastejo vera, upanje in ljubezen, da bodo gradili prihodnost v miru in odgovornosti.

Naj nas prižgana sveča spominja na vse, ki jih danes ohranjamo v hvaležnem spominu, in na Kristusa, ki je luč sveta ter naše vstajenje in življenje.

Po Kristusu, našem Gospodu.

Amen.

Večni pokoj daj jim, Gospod,

in večna luč naj jim sveti.

Naj počivajo v miru. Amen.