(VIDEO) Migrant v cerkvi napadel župnika

Piše: C. R.

V soboto popoldne, okoli 15.30, je v baziliki San Giovanni v italijanskem obalnem mestu Imperia prišlo do incidenta, ko je migrant med bogoslužjem kadil v cerkvi. Župnik Don Alessandro Ferrua ga je prosil, naj preneha ali izstopi, a je v odgovor od pobesnelega tujca prejel udarec, žalitve in grožnje.

Dogodek je ena izmed prič posnela, po napadu na duhovnika, pa so migranta, starega okoli 50 let ustavili policisti, ker naj bi z nasilništvom in razgrajanjem nadaljeval na ulici. Župnik je vložil uradno pritožbo zaradi napada. Ob tem je dejal, da je bila njegova reakcija zgolj poziv k spoštovanju cerkvenih pravil in da je bil napad “nesorazmeren in nerazumljiv”. Incident je sprožil tudi širšo javno razpravo o spoštovanju norm v verskih prostorih in o integraciji migrantov.