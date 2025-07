(VIDEO) Izraelski vojaki varujejo humanitarno pomoč za Palestince

Piše: C. R.

Na Bližnjem vzhodu se odvijajo tudi prizori, ki jih redko prikažejo osrednji mediji, sploh v Sloveniji. Po poročanju očividcev je tisočglava množica Palestincev hitela proti tovornjaku, naloženemu s humanitarno pomočjo, ki ga je iz varnostne razdalje nadzirala izraelska vojska.

V izredno napeti situaciji, kjer bi lahko vsak napačen gib pomenil tragedijo, naj bi izraelski poveljnik jasno zaklical: “Ne streljajte!”, s čimer je preprečil morebitno nesrečo. Po navedbah na terenu so Palestinci izraelskim vojakom na koncu celo zaploskali – ker so zaščitili pomoč pred krajo in nasiljem skrajnega gibanja Hamas.

Here is a video of thousands of Gazans running toward Israeli troops, and the IDF commander shouting: “Don’t shoot!”pic.twitter.com/ruW5yJsshv

— Eylon Levy (@EylonALevy) July 20, 2025