(VIDEO) Elon Musk: Terorizem bo pripeljal do pokolov v Evropi

Piše: C. R.

Elon Musk je nedavno izpostavil, da bi lahko teroristični napadi, ki jih je s časom vse več, pripeljali do splošnega vala nasilja, ki bo zajel večino stare celine.

Elon Musk opozarja, da je v Evropi vse več napadov, ki pa jih osrednji mediji skušajo zakrivati. »Nenazadnje bo v Evropi prišlo do splošnega klanja«, je ob tem dejal. Gre namreč za preprosto dejstvo, ki je jasno iz rasti trenda terorističnih in nasilnih napadov.

Musk prihaja sicer iz Južne Afrike, kjer se beli kmetje soočajo z dnevnimi napadi, kot tudi z državno represijo. Njihova izkušnja belcev, ki živijo kot manjšina med sovražno večino bi lahko služila kot opozorilo Evropi v luči množičnih migracij in velike zamenjave, a se zdi, da so ušesa Bruslja gluha za tovrstna opozorila.

“Terrorism is rising, and eventually we will see widespread slaughter in Europe!” 🚨 @elonmusk knows what he’s talking about. He grew up in South Africa and saw what happened there after the whites stopped ruling. 😳 pic.twitter.com/ZvE4h6OWpS

— Islam Invasion 🚨 (@IslamInvasion) April 8, 2025