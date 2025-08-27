V Nemčiji za migrante namenijo že polovico vseh socialnih podpor

Piše: Moja Dolenjska

Nemčija, v katero je v zadnjih letih prišlo največ migrantov z Bližnjega vzhoda, se sooča z vse večjim bremenom. Za migrante namenijo že polovico socialnih podpor, ob čemer celo vodilni politiki opozarjajo, da si država takšnega bremena ne more več privoščiti. Samo lani so socialne podpore za migrante državo stale 42 milijard evrov.

Nemški kancler Friedrich Merz je tudi zato v zadnjem času že večkrat izrazil zaskrbljenost glede visokih socialnih podpor za migrante v Nemčiji. Po njegovem mnenju trenutni sistem privablja preveč priseljencev in finančno ni vzdržen.

Merz napoveduje, da bodo migranti, ki so sposobni delati, a ne iščejo zaposlitve, prejemali zgolj materialno pomoč in ne denarnih izplačil. Poleg tega načrtuje zmanjšanje tuje pomoči za države, ki ne sodelujejo pri repatriacijah, in strožji nadzor meja, hitrejše deportacije ter omejitve družinskega združevanja. Merz poudarja, da so te reforme nujne za vzdržnost socialnega sistema Nemčije.