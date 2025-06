V Nemčiji Afganistanski azilant z nožem nad policiste

Piše: A. S.

Med policijskim posredovanjem v kraju Wangen vzhodno od Stuttgarta je policija ustrelila 27-letnega afganistanskega prosilca za azil, potem ko je ta napadel policiste z nožem. Ena oseba, policist, je utrpela hude poškodbe, vendar ni v življenjski nevarnosti.

Po navedbah uradnih informacij je incident izbruhnil med izvajanjem odredbe za privedbo, povezano s prejšnjo obsodbo zaradi nasilja. Ko sta dva policista prišla na kraj dogodka, naj bi ju moški nenadoma napadel z nožem in huje poškodoval enega izmed njiju. Policija je odgovorila z več streli in napadalca ubila na kraju dogodka. Poskus oživljanja ni bil uspešen .

Uprava iz Stuttgarta je sporočila, da je območje med posredovanjem ustrezno zavarovano in da za prebivalce ni nevarnosti. To je sedmi primer, v katerem so policisti v tem letu v Baden-Württembergu uporabili strelsko orožje . Zvezni notranji minister Baden‑Württemberga, Thomas Strobl je povedal: »Kdor napade policista z nožem, ogroža svoje lastno življenje«.

V letu 2024 so po podatkih notranjega ministrstva policisti v regiji uporabili orožje 13-krat, pri čemer so tri osebe umrle, devet pa jih je bilo ranjenih, kar je najvišje število od leta 2020. Predstavniki nemške policijske sindikalne zveze (DPolG) opozarjajo na naraščajoče število napadov z nožem na policiste in pozivajo k takojšnjim ukrepom politike.