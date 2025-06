Urednike N1 na Balkanu šokirala odstavitev Šolaka

“Mi, medijski uredniki, ki delamo v podjetju United Media, članu skupine United Group (UG), smo globoko zaskrbljeni zaradi nedavne odločitve podjetja BC Partners, večinskega delničarja UG, da odpusti ustanovitelja podjetja, g. Dragana Šolaka , in izvršno direktorico skupine, gospo Viktorijo Boklag.

Ta odločitev je povzročila resno razburjenje med novinarji in uredniki v celotni naši medijski mreži. G. Šolak je bil že od samega začetka dosleden in načelen podpornik neodvisnega novinarstva na Balkanu. V okolju nenehnih in usklajenih napadov režimov z avtoritarnimi težnjami – zlasti v Srbiji – je g. Šolak zagotavljal neomajno podporo in zaščito uredniške neodvisnosti, tudi pod ogromnimi političnimi in ekonomskimi pritiski.

Vsak drug poslovnež bi verjetno podlegel takšnim nenehnim napadom: kampanjam blatenja, regulatornim pritiskom in neposrednemu vmešavanju, toda gospod Šolak je verjel v naše poslanstvo – javnosti zagotavljati točne, profesionalne in neodvisne informacije – in se je uprl vsem poskusom spodkopavanja uredniške svobode.

Zaskrbljeni smo, da bi nenadna odstranitev g. Šolaka in ge. Boklag lahko pomenila, da je BC Partners izpostavljen političnemu pritisku in odpira prostor za uredniški vpliv vlad in interesnih skupin, ki so sovražne do svobode medijev. To bi pomenilo resen udarec za enega redkih otokov neodvisnega novinarstva v jugovzhodni Evropi.

Zato vlagamo naslednjo pritožbo:

Da BC Partners javno potrdi svojo zavezanost ohranjanju neodvisnosti vseh uredniških ekip znotraj United Media;

Da se ne sprejemajo nobene kadrovske ali vodstvene odločitve, ki bi lahko ogrozile ali zmanjšale to neodvisnost;

Da evropske institucije in organizacije za zaščito novinarjev aktivno spremljajo razmere in pomagajo ohraniti eno zadnjih trdnjav svobodnega in profesionalnega novinarstva na Balkanu.

Novinarji v United Media so se soočali z grožnjami, ustrahovanjem in kampanjami diskreditacije prav zato, ker so ostali neodvisni. Poročajo resnično in pogumno, v službi javnega interesa.

Mediji v naši mreži niso le podjetja – so ključne javne institucije, ki milijonom državljanov vsak dan zagotavljajo natančne in preverjene informacije v državah, kjer so demokratični standardi in svoboda medijev vse bolj ogroženi.

Vabimo vas, da prepoznate možne posledice te spremembe in zavzamete jasno stališče – ​​preden politični vpliv nadomesti novinarsko integriteto na eni redkih preostalih platform za svobodno izražanje v naši regiji.

Uredniki in novinarji United Media:

Igor Božić, N1 Srbija, programski direktor

Tihomir Ladišić, N1 Hrvaška, programski direktor

Amir Zukić , N1 Bosna in Hercegovina, programski direktor

Katja Šeruga, N1 Slovenija, glavna urednica

Slobodan Georgiev , Nova Srbija, programski direktor

Mihailo Jovićević, odgovorni urednik Nova.rs

Ranko Pivljanin , odgovorni urednik časopisa Nova

Dragoljub Petrović , odgovorni urednik, Danas

Vesna Mališić , odgovorna urednica, Radar

Marta Evtimova , glavna producentka skupine Nova Broadcasting

Jelena Ćorluka , urednica Nove M

Mihailo Jovović, glavni urednik časopisa Vijesti Crna Gora

Radomir Kračkovič, odgovorni urednik TV Vijesti”