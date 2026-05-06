Rubio zanika, da bi bil namen obiska Vatikana pomiritev odnosov s papežem

Piše: STA

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v torek zanikal, da bi bil namen njegovega četrtkovega obiska na Svetem sedežu pomiritev odnosov med ameriško administracijo in papežem Leonom XIV., ki je bil v zadnjem času deležen ostrih kritik predsednika Donalda Trumpa. Gre za že dlje časa načrtovano potovanje, je dejal Rubio.

“To je potovanje, ki smo ga načrtovali že prej, in seveda so se medtem zgodile nekatere stvari,” je dejal Rubio na novinarski konferenci. Dodal je, da ima veliko tem za pogovore z Vatikanom, kot so razdeljevanje humanitarne pomoči na Kubi in reševanje “izzivov, s katerimi se soočajo kristjani v Afriki”, poroča portal Politico.

Iz State Departmenta so pred tem sporočili, da si bo Rubio na obisku v Vatikanu in Italiji, kjer se bo mudil v četrtek in petek, prizadeval za krepitev dvostranskih odnosov z Rimom in Svetim sedežem ter govoril o “razmerah na Bližnjem vzhodu in skupnih interesih na zahodni polobli”.

Leon XIV., sicer prvi v ZDA rojeni papež, je bil v zadnjem času večkrat kritičen do vojn in je pozival k miru na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik je zato svetega očeta aprila označil za liberalca in mu očital popustljivost do kriminala, Irana in Venezuele. V torek je menil še, da papeža ne bi motilo, če bi Iran imel jedrsko orožje. V intervjuju s konservativnim radijskim voditeljem Hughom Hewittom je dejal, da zato papež, ki nasprotuje vojni proti Iranu, “ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi”.

Papež mu je zvečer odgovoril, da bo kljub kritikam še naprej pozival k miru in spomnil, da katoliška cerkev že od nekdaj nasprotuje jedrskemu orožju. “Poslanstvo Cerkve je oznanjati evangelij, pridigati mir,” je dejal. “Če me želi kdo kritizirati zaradi oznanjevanja evangelija, naj to stori iskreno. Cerkev že leta govori proti vsemu jedrskemu orožju, tako da o tem ni nobenega dvoma,” je dodal. Poudaril je še, da je od prvega trenutka, ko je bil izvoljen, vedno zagovarjal mir, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Iz State Departmenta so v ponedeljek sporočili, da bo Rubia, ki je sicer katoličan, v četrtek v Vatikanu sprejel papež, na programu pa naj bi po poročanju Anse imel tudi srečanje z državnim tajnikom Pietrom Parolinom. V petek bo imel v Rimu pogovore z italijanskim zunanjim ministrom Antoniom Tajanijem in premierko Giorgio Meloni. Ta nekdanja Trumpova zaveznica je sicer v njegovem sporu s papežem branila svetega očeta, kritična pa je tudi do vojne na Bližnjem vzhodu.

Ameriški veleposlanik pri Svetem sedežu Brian Burch po poročanju medijev ob obisku Rubia v Vatikanu pričakuje odprte pogovore. “Države imajo različna mnenja,” je dejal, ob tem pa zavrnil govorice o razkolu med Washingtonom in Vatikanom.