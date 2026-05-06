Rusija ponoči napadla ukrajinska mesta, premirja očitno ne bo – govori se o ukrajinskem povratnem napadu za “dan zmage”

Piše: Bogdan Sajovic

Rusija je ponoči izvedla več napadov na ukrajinska mesta. Župan Harkova Terehov je povedal, da je brezpilotni letalnik Shahed zadel zasebno hišo. V eksploziji je bilo skupno poškodovanih sedem okoliških stavb.

Ponoči je bil izveden tudi napad na Zaporožje. Poročil o morebitnih žrtvah in škodi za sedaj še ni.

Ukrajina je obljubila »simetričen odziv« na sinočnje napade.

V torek je ruski predsednik Putin napovedal premirje za dan 9. maja, ko nameravajo v Moskvi izvesti tradicionalno parado v počastitev konca druge svetovne vojne v Evropi. Ukrajina na drugi strani je predlagala daljše premirje.

Po sinočnjih napadih iz Kijeva prihajajo neuradne informacije, da Ukrajina smatra sinočnje napade kot zavrnitev njihovega predloga za premirje, zato bo tudi Ukrajina zavrnila predlog Rusije za premirje 9. maja.

Po spletu se vse bolj širijo napovedi, da namerava Ukrajina sprožiti napad brezpilotnih letalnikov na Moskvo prav v času devetomajske parade.

⚡️ Ukraine will not observe the May 9 ceasefire Defense Ministry adviser Sternenko, following the brutal attacks overnight, stated: “Russia violated the ceasefire regime and carried out a series of attacks on Ukraine. These actions by the aggressor nullify the ‘ceasefire’ for… https://t.co/mFnmP4IOop pic.twitter.com/lYgMhYoPTi — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2026