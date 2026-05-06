RCP8.5 je mrtev: podnebni narkomani imajo abstinenčno krizo, ker se je celo IPCC odpovedal katastrofičnim podnebnim scenarijem

Piše: Kavarna Hayek

Podnebni histeriki in alarmisti so te dni na pomirjevalih. Zmajujejo z glavo in ne vedo, kaj narediti.

Še posebej zato, ker »znanstveniki«, nevladne organizacije in novinarji utegnejo za širjenje apokaliptičnih zgodb o skorajšnjem koncu sveta ostati brez davkoplačevalskega denarja. Mednarodni odbor za podnebne spremembe (IPCC) pri Združenih narodih (ZN), ki je bil njihov glavni vir za grozljive podnebne zgodbe, je namreč priznal, da je scenarij z visokimi emisijami (RCP8.5) »neverjeten«.

»Danes je pomembno to, da je skupina, ki je uradno odgovorna za razvoj podnebnih scenarijev za IPCC in širšo raziskovalno skupnost, zdaj priznala, da so scenariji, ki so v zadnjih dveh ciklih procesa ocenjevanja IPCC prevladovali v podnebnih raziskavah, ocenjevanju in politiki, neverjetni. Opisujejo nemogoče prihodnosti,« je priznanje na svoji spletni strani komentiral Roger A. Pielke ml. iz American Enterprise Institute.

Kaj je RCP8.5 (Representative Concentration Pathway 8.5)? To je eden izmed scenarijev, ki so se uporabljali v podnebnih modelih ter je denimo predvideval močno rast emisij ogljikovega dioksida in globalno segrevanje za 4 stopinje Celzija do leta 2100. Skratka, uničujoče za planet, krivec je seveda človek. In če ne bomo ukrepali takoj in zdaj (beri: opustili fosilna goriva in prešli na obnovljive vire energije), bo konec človeštva. Te armagedonske scenarije so dobesedno požirali novinarji, politiki in nevladne organizacije. Uporabljali so jih za strašenje ljudi in lastno bogatenje: bolj katastrofične so bile napovedi, več denarja je ….

