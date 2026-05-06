Katje Kokot so se lotili s primitivnimi pismi

Piše: C. R.

“Vendar pa svojih trditev ni podkrepila z dokazi,” dodaja STA.

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je na družbenem omrežju objavila žaljivo grozilno pismo, ki ga je prejela na svoj naslov. “Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo,” je navedeno v anonimnem pismu. Poslanka je ocenila, da avtor pisma prihaja z levega političnega pola.

So pa tudi nekateri v komentarjih na družbenem omrežju podvomili o tem, da je avtor z leve politične opcije. Tako eden od komentarjev poslankino navedbo vidi kot “malo prenagljeno”, saj bi jo lahko napisal kdor koli.

Poslanka se sicer ob objavljenem pismu sprašuje, ali se taki politični ureditvi res še reče demokracija. Hkrati je zagotovila, da ni šla v politiko zato, da bo lutka. Ljudje imajo po njenem mnenju dovolj. Zatrdila je, da je njihov glas.

Glede na poštni žig na pisemski ovojnici, ki jo je objavila poslanka, je bilo grozilno pismo poslano iz Domžal.

STA na odziv stranke Resnica in poslanke še čaka.

Takšna pisma sicer niso presenetljiva, saj so v zadnjih dveh tednih levi mediji besno napadali Kokotovo, ker se je slednja ostro uprla lažem iz Levice ter razkrinkala njihovo zapravljanje davkoplačevalskega denarja.