Umrl ustanovitelj CNN, tole je o njem zapisal predsednik Trump

Piše: STA, C. R.

Umrl je ustanovitelj ameriške medijske mreže CNN Ted Turner, je danes sporočila ta televizija. Star je bil 87 let. “Bil je in vedno bo vodilni duh CNN,” je ob tem poudaril izvršni direktor CNN Mark Thompson.

Leta 2018 je medijski mogotec, rojen v Cincinnatiju, razkril, da trpi za Lewyjevo demenco, nevrodegenerativno boleznijo, ki povzroča simptome, podobne Parkinsonovi in Alzheimerjevi bolezni.

Turner je leta 1980 ustanovil CNN kot prvi televizijski kanal, posvečen neprekinjenemu poročanju. CNN je kmalu postal osrednji del medijskega prostora v ZDA in svetu.

“Ted je bil izjemno angažiran in predan vodja, neustrašen in vedno pripravljen slediti svoji intuiciji ter zaupati lastni presoji,” je v izjavi za javnost ob njegovi smrti poudaril izvršni direktor CNN Thompson, poroča britanski BBC.

Na Turnerjevo smrt se je odzval predsednik ZDA Donald Trump, ki ima CNN poleg drugih medijev za redno tarčo svojih napadov. “Ted Turner, eden od največjih vseh časov, je pravkar umrl. Eden največjih v zgodovini televizije in moj prijatelj. Kadarkoli sem ga potreboval, je bil tam, vedno pripravljen boriti se za dobro stvar,” je na omrežju Truth Social objavil Trump.

V Ohiu rojeni poslovnež iz Atlante, ki so ga zaradi njegove odkritosti poimenovali Usta juga, je zgradil medijski imperij, ki je vključeval prvo veliko kabelsko televizijo, priljubljene kanale za filme in risanke ter profesionalne športne ekipe, kot so Atlanta Braves.

Turner je bil tudi mednarodno znan jadralec, filantrop, ki je ustanovil Fundacijo ZN, aktivist, ki si je prizadeval za odpravo jedrskega orožja in naravovarstvenik, ki je postal eden najpomembnejših lastnikov zemljišč v ZDA, poroča CNN, ki jo je Turner ustanovil 1. junija 1980 kot prvo kabelsko televizijo, posvečeno izključno novicam.

Turner je svoje omrežje sčasoma prodal Time Warnerju, ki je nato postal Warner Bros. Discovery, trenutno pa ga skupaj z drugimi podjetji prevzema Paramount Skydance v lasti Trumpovega zaveznika Davida Ellisona.

Ta je že prevzel televizijo CBS, ki se je premaknila v desno in legendarna Christiane Amanpour je pred dnevi v Londonu izrazila globoko zaskrbljenost nad usodo medija, pri katerem je bila novinarka in voditeljica od leta 1983.

Turner je svojo medijsko kariero začel pri 24 letih, ko je po samomoru očeta prevzel njegovo podjetje za oglaševanje – Turner Outdoor Advertising. Kupil je radijske postaje, leta 1970 se je podal tudi na področje televizije s prevzemom postaje Channel 17 v Atlanti. Istega leta je kupil še dve neodvisni televizijski postaji in podjetje preimenoval v Turner Communications Group.

Njegove televizije so sprva prenašale športne dogodke, predvsem tekme v baseballu ekipe Atlanta Braves, ki jo je kasneje odkupil skupaj z ekipo lige NBA Atlanta Hawks. Leta 1976 je signal svoje televizije Channel 17 poslal na satelit in dosegel naročnike po vseh ZDA.

Nato je začel razmišljati o televizijskih novicah in menil, da so Američani preslabo obveščeni. Prišel je na idejo o televiziji, ki bo 24 ur na dan prenašala novice, saj večina Američanov ni imela dostop do tega zaradi dolgega delovnega dne.

Po ustanovitvi CNN leta 1980 je kasneje dodajal še novičarska kanala HLN in CNN International, kasneje je dodal še kabelske kanale, ki niso bili namenjeni novicam, med njimi Turner Network Television (TNT), Turner Classic Movies (TCM) in Cartoon Network.

CNN je porodne težave odpravil s poročanjem o prvi zalivski vojni ZDA in zaveznikov proti iraškemu predsedniku Sadamu Huseinu, ki je leta 1990 zavzel Kuvajt, mednarodna koalicija pa ga je naslednje leto pregnala nazaj domov.

Vojna je potrdila potrebo po 24-urnih novicah, prenose CNN z Bližnjega vzhoda je gledal ves svet. Revija Time je Turnerja leta 1991 razglasila za osebnost leta, pet let kasneje pa je svoje mreže prodal Time Warnerju za 7,5 milijarde dolarjev, poroča CNN.

Leta 1991 se je dotlej dvakrat poročeni Turner – oče petih otrok – poročil s slavno igralko Jane Fonda, s katero sta bila skupaj deset let. Po ločitvi je šlo z njegovim medijskim imperijem navzdol. Spletni velikan AOL je leta 2000 kupil Time Warner, Turner je tri leta kasneje odstopil s položaja podpredsednika izvršnega odbora, izgubil pa je tudi nadzor nad drugimi podjetji.

Ukvarjal se je z dobrodelnimi dejavnostmi in leta 2001 je celo plačal 31 milijonov dolarjev dolga ZDA v proračun ZN, ki jim je leta 2015 nakazal še milijardo dolarjev.