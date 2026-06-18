Ukrajina udarila po ruski rafineriji

Piše: C. R.

Ukrajina je ponoči z droni že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je na omrežju X potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. “To je popolnoma upravičen odziv na ruske napade na naša mesta in naselja,” je zapisal. Napad na Moskvo je sicer eden največjih v zadnjih letih, poročajo tuje tiskovne agencije.

“Minulo noč so naše sankcije dolgega dosega ponovno dosegle moskovsko regijo – že drugič ta teden je bila zadeta moskovska rafinerija. Napadeni so bili tudi cilji v regiji Rostov in na začasno zasedenih ukrajinskih ozemljih,” je danes na omrežju X sporočil Zelenski.

Napad je že pred tem potrdil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Ruska zračna obramba je ponoči nad Moskvo prestregla okoli 180 ukrajinskih dronov, nekaj pa jih je doseglo moskovsko rafinerijo nafte, je sporočil. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile ponoči v državi prestregle več kot 500 ukrajinskih dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po napadu na rafinerijo je na obratu izbruhnilo več požarov, iz posnetkov napada pa je razvidno, da so odjeknile močne eksplozije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kijev je rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve sicer prvič napadel v torek. Žrtev ni bilo, obrat pa je utrpel škodo.

Ukrajinski napad z droni na Moskvo je eden večjih v zadnjih letih. V ruski prestolnici je ob tem izbruhnilo več požarov, jug mesta je zajel črn dim, medtem ko so z neba padale saje, navaja AFP.

Po podatkih ruskih oblasti je bilo v napadih ranjenih najmanj 17 ljudi. En dron je trčil v stanovanjsko zgradbo, ostanki brezpilotnega letalnika pa so zanetili požar v nakupovalnem središču na obrobju mesta.

Zaradi napada so evakuirali več moskovskih letališč, med drugim tudi najbolj prometno letališče Šeremetjevo. V bližini letališča so tudi ustavili promet.

V ločenem ukrajinskem napadu na rusko regijo Rostov je umrla ena oseba.

“V zadnjih dneh so vsi naši partnerji opazili natančnost in učinkovitost naših napadov srednjega dosega ter sankcij daljnega dosega,” je danes še zapisal ukrajinski predsednik. Dodal je, da je čas, da se vojna konča, Rusija pa da mora v diplomaciji sprejeti potrebne ukrepe.

Medtem je Moksva poslala rakete in drone nad Ukrajino. V ruskem napadu na mesto Dnipro je danes umrla ena oseba, devet pa je bilo ranjenih.

Napadena rafinerija nafte v jugovzhodnem delu Moskve pripada družbi Gazprom in je eden največjih obratov te vrste v Rusiji. Ima namreč zmogljivost predelave 11 milijonov ton nafte na leto in pokriva znaten delež oskrbe ruske prestolnice z gorivom.

Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje v Rusiji. Redno napada njene rafinerije nafte in izvozna središča, da bi tako izčrpala njene ključne prihodke iz fosilnih goriv, s katerimi financira svoje vojaške operacije.