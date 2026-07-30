Razgaljena zloraba oblasti za PR-potrebe in levičarska razsipnost

Piše: dr. Metod Berlec

V tokratni reviji Demokracija raziskovalni novinar Miro Petek piše o Robertu Golobu, Matjažu Hanu in Alenki Bratušek, ki so pred zadnjimi državnozborskimi volitvami uradne obiske, ministrske dogodke in odprtje velikega državnega projekta uporabili za promocijo sebe in svojih strank.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je njihove primere poimensko navedla v svojem poročilu kot ponazoritev zabrisane meje med opravljanjem državne funkcije in volilno kampanjo. Na to, da je prejšnja vladajoča levičarska garnitura brezsramno zlorabljala svoj oblastni položaj za predvolilno promocijo, smo sicer na veliko opozarjali v naši reviji. Samo spomnimo, kako so pet dni pred volitvami v UKC Ljubljana slavnostno odprli domnevno prenovljeni del osmega nadstropja glavne stavbe. Premier Robert Golob, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in vodstvo bolnišnice so takrat govorili o pomembni pridobitvi za bolnike in dokončanju oddelka že v dveh tednih, a se je kasneje izkazalo, da prostori še vedno niso v uporabi. Za povsem predvolilne potrebe so jih samo začasno opremili. Po PR-dogodku so namreč izposojene bolniške postelje vrnili v diagnostično-terapevtski servis, iz bolniških sob pa odstranili tudi televizorje, saj so morali nadaljevati prenovo prostorov.

Se pravi, da so za predvolilne potrebe ustvarjali kulise oz. olepševali realnost v stilu t. i. Potemkinovih vasi. Spomnimo. Izraz izvira iz konca 18. stoletja, ko naj bi ruski feldmaršal Grigorij Potemkin med obiskom ruske carice Katarine Velike v na novo osvojenih območjih današnje Ukrajine in Krima postavil kulise čudovitih vasi, da bi prikril opustošenje, revščino in klavrno realno stanje. Nedvomno je to sinonim za delovanje Golobove vlade, ki je s pomočjo dominantnih medijev in PR-ja slikala stanje v naši državi boljše, kot je bilo v resnici. To prav gotovo drži za javne finance. Pred volitvami sta tako Golob kot takratni finančni minister Klemen Boštjančič na veliko govorila o dobrem oz. odličnem stanju javnih financ, kar se z vsakim dnem vse bolj kaže kot veliko zavajanje oz. laž. Po ocenah nove vlade in Fiskalnega sveta je prejšnja Golobova vlada dovolila preveliko porabo in njeno nevzdržno rast, kar je ustvarilo resno proračunsko luknjo in ogrozilo dolgoročno vzdržnost slovenskih javnih financ. Revizije poslovanja po ministrstvih še dodatno razkrivajo finančno luknjo, ki je nastala.

Tako je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc razkrila, da je v proračunu ministrstva zaradi razsipništva in negospodarnega ravnanja prejšnje ministrice Aste Vrečko nastal primanjkljaj v višini 8,9 milijona evrov. Minister za zdravje Tadej Osterc je opozoril, da ima ministrstvo približno 200 milijonov evrov primanjkljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino pod vodstvom dr. Boruta Rončevića pa je ugotovilo, da mu do konca leta primanjkuje približno 133 milijonov evrov. Kako je na drugih ministrstvih, bodo pokazale podrobne revizije poslovanja, ki še potekajo. Priprava rebalansa letošnjega proračuna bo tako zahtevna in za marsikoga tudi nadvse boleča zadeva.