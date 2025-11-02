Ukrajina: Kijevski varnostni strokovnjak prelisičil ruske službe – za njih izdelal bombo iz moke

Piše: Vančo K. Tegov

Strah zbujajoče ruske varnostne službe so Andreja poslale na naslednjo nalogo: izdelati bombo, s katero bi ubil na desetine vladnih uradnikov v upravni stavbi na jugu Ukrajine. Eksplozivno napravo je skrbno izdelal s kemikalijami, ki jih je kupil na bližnji tržnici, in jo pustil na skrivnem mestu, preden je poslal koordinate svojemu stiku pri FSB.

Ruski agent je diskretno zapakiral paket in bombo postavil na prag stavbe, ne da bi osebje v notranjosti vedelo. Vendar njegovi šefi niso vedeli, da je Andrej dvojni agent, ki dela za ukrajinske varnostne službe – in da je bila bomba napolnjena z moko, poroča The Telegraph.

Agenta je obkolila ukrajinska SBU in ga ujela na kraju dogodka, preden so ga odpeljali na zaslišanje.

Andrej je eden od mnogih ljudi, ki jih je ruska FSB najela, potem ko je na družbenih omrežjih videl oglase za delo, ki ponujajo sabotažo. Varnostna služba plača do 5000 dolarjev (3800 funtov) za požig tarč, kot je stavba SBU.

Andrejeva naloga je izigrati Rusijo v njeni lastni igri, se pravi preprečiti napade in zbirati obveščevalne podatke.

Kaj vse poskušajo Rusi

»Če ste pogumni in energični, imamo delo za vas. Delali boste nekaj ur na dan,« ponuja ena od objav, ki prikazuje ukrajinsko zastavo, plamen in znak dolarja poleg nje.

Drugo prosto delovno mesto vključuje barvanje nacističnih simbolov in logotipov ukrajinskih nacionalistov na mestnih zidovih. Fotografije grafitov bodo objavljene na spletni strani ukrajinskih nacionalistov in prijavljene ruski obveščevalni službi, ki je spletno stran ustvarila.

»Včasih so plačevali tri dolarje na kos, zdaj pa se je cena zvišala,« pravi Andrej in pojasnjuje, da je to del ruske taktike za povečanje sabotaž v Ukrajini.

Poleg grafitov in sabotaž Moskva poskuša ustvariti vtis odporniškega gibanja s podkupovanjem prebivalcev mesta, ki so pohlepni po ruskem denarju. Uporabljajo tudi drone za odmetavanje letakov, da bi sprali možgane nič hudega slutečim Ukrajincem.

Andrejev subtilen način maščevanja Rusom

Kot dvojni agent Andrej preprečuje takšno vmešavanje tako, da sprejema ponudbe za sabotaže, le da rekrutira sodelavce in jih zapre.

Andrej je kot nekdanji poslovnež in milijonar že dvakrat izgubil vse. Prvič, ko je Rusija leta 2014 priključila Krim in razlastila njegov hotel. In še enkrat, ko so gradbeni materiali njegovega podjetja bili oplenjeni, potem ko je ruska vojska v začetku leta 2022 vstopila v njegovo mesto.

To je verjetno eden od razlogov, zakaj je bil pripravljen tvegati svoje življenje, da bi igral zelo strah strašljivo FSB v njeni lastni igri.

Andrej bi naj bil že lep čas v stiku s SBU. Na neki točki se je v mestu pojavil problem: agenti, ki jih je najela ruska FSB, so začeli poskušati razstreliti upravne stavbe in jih je bilo treba ustaviti.

Skupaj z ukrajinskimi varnostnimi službami se je Andrej odločil, da bo postavil pasti in, če bo mogoče, aretiral storilce.

Odkril je, da so agenti FSB, ki na družbenih omrežjih ponujajo najosnovnejša opravila, prvi korak k bolj zapletenim nalogam, kot je požig električnih omaric na železniškem omrežju.

Ta korak je Andreju uspelo preskočiti. Kot večina ljudi na jugu Ukrajine ima tudi Andrej dar prepričevanja. Ruse, ki so mu zaupali, je prepričal, da je požig zanj premajhen obseg, in prešel naravnost na naslednjo raven.

Njegova zadnja operacija je bila najnevarnejša: ukazali so mu, naj izdela pravo bombo.

Andrej je od FSB prejel navodila, naj kupi različne komponente za pripravo eksplozivne mešanice, pa tudi kroglične ležaje za povečanje uničujočega učinka.

Pod nadzorom častnika ruskih obveščevalnih služb na spletu je doma izdelal eksplozivno napravo. Nato je izdelal še eno, ki je bila videti popolnoma enako, in jo brez njihove vednosti napolnil z moko.

Andrej se je z Rusi »dogovoril«, da bombo – svojo ponarejeno – skrijejo na določenem mestu, in jim posredoval koordinate eksploziva. Ti pa so nato poslali svojega zaupnika. Od tistega trenutka naprej je bilo vse pod stalnim nadzorom ukrajinske SBU.

Paket-torba z doma narejeno eksplozivno napravo naj bi detonirali pri vhodu v mestno upravno stavbo. Ruski agent jo je prinesel na sam prag pisarne, kjer so ga ujeli.

Poskusiti, vsiliti, izigrati je eno, drugo je ali to uspe in v kolikšni meri. Patriotizem, domovinsko predanost ali naklonjenost je povsem in predvsem nekaj drugega. Tudi v najtežjih trenutkih, kar vojna zagotovo je. Čim več Andrejey in Andriyev, ki vedo zakaj in do kdaj. In za koga!