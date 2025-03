Tudi pod liberalno vlado Poljska omejuje pravico do azila

Piše: C. R.

Poljski predsednik Andrzej Duda je v sredo podpisal zakon, ki vladi omogoča, da začasno omeji pravico do azila. Premier Donald Tusk je kmalu zatem sporočil, da bodo zakon nemudoma uveljavili in omejili pravico do azila migrantom, ki pridejo v državo iz Belorusije, poroča britanski BBC.

Duda je po podpisu zakona pozval Tuska, naj ga uveljavi in aktivno pristopi do varovanja poljske meje. Kmalu zatem pa je Tusk na družbenem omrežju X potrdil, da bodo potrebni odlok o omejitvi pravice do azila sprejeli brez zavlačevanja.

Minister za notranje zadeve Tomasz Siemoniak je danes za lokalni radio potrdil, da je lahko vlada po podpisu zakona nemudoma izdala uredbo. Ta obmejnim stražarjem v nekaterih primerih omogoča, da zavrnejo prošnje za azil, je objavila poljska vlada na družbenem omrežju X.

Zakon vladi omogoča, da pod določenimi pogoji z uredbo začasno omeji pravico do vložitve prošnje za azil, z možnostjo podaljšanja omejitve ob soglasju parlamenta. V uredbi mora biti tudi natančno določen odsek meje, kjer velja omejitev.

Poljska in druge države članice EU na vzhodnem krilu povezave obtožujejo Rusijo in njeno zaveznico Belorusijo, da sta v zadnjih letih namerno pošiljali na tisoče migrantov čez svoje meje proti Evropi z namenom destabiliziranja regije in celotne EU.