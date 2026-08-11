Asada obsodili na smrt

Sirsko sodišče je danes nekdanjega voditelja Bašarja al Asada v odsotnosti obsodilo na smrt, potem ko ga je spoznalo za krivega vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, ki naj bi jih storil med državljansko vojno v državi med letoma 2011 in 2024, poročajo tuje tiskovne agencije.

Asad je bil med drugim obsojen zaradi zločinov proti človeštvu, mučenja, samovoljnih aretacij in namernih ubojev. Sodba proti nekdanjemu sirskemu predsedniku je prva v okviru prehodnih oblasti. Te so letos začele sojenje osebam iz nekdanje vlade, tako v njihovi prisotnosti kot v odsotnosti.

Sodišče je v odsotnosti na smrt obsodilo tudi šest nekdanjih vojaških in varnostnih uradnikov, med njimi Asadovega brata Maherja, ki je vodil elitno četrto divizijo vojske, in nekdanjega obrambnega ministra Fahda al Freija.

Prav tako so na smrt obsodili Asadovega bratranca Atifa Nadžiba, ki so ga obsodili zaradi zločinov proti človeštvu v času, ko je bil vodja politične varnosti v provinci Dara.

Sodišče je Nadžiba, ki je bil aretiran januarja lani, spoznalo za krivega zločinov, med katerimi so umor, “namerno ubijanje mlajših od 15 let”, in “mučenje, ki je povzročilo smrt”, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sirijo od decembra 2024 vodijo prehodne oblasti, s predsednikom Ahmedom al Šaro na čelu. Njegova sedaj že razpuščena islamistična skupina Hajat Tahrir Al Šam je vodila koalicijo uporniških skupin, ki je po kratki ofenzivi 8. decembra 2024 zavzela Damask in po več kot 50 letih končala avtokratsko vladavino Asadove družine.

S tem se je po skoraj 14 letih končala tudi državljanska vojna, v kateri je bilo ubitih več sto tisoč ljudi, več milijonov pa se jih je razselilo. Ob pritiskih mednarodnih akterjev za stabilizacijo od vojne opustošene države si prehodne oblasti sedaj prizadevajo predvsem za obnovo državnih institucij in odpravo sankcij, pa tudi za kaznovanje določenih predstavnikov preteklega režima.

Asad, ki je oblast v Siriji prevzel leta 2000 po smrti očeta Hafeza, je decembra 2024 ob napredovanju uporniških skupin z družino pobegnil v Moskvo. Prehodne sirske oblasti so večkrat zaprosile Rusijo za Asadovo izročitev, a Moskva tega doslej še ni storila.