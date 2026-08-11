Ruski napad na Ukrajino, pri katerem so bile uporabljene severnokorejske balistične rakete, je terjal smrtne žrtve

Števila raket, ki jih je Rusija izstrelila na Ukrajino Ukrajina ne sporoča več, tudi zato, ker še vedno močno primanjkuje obrambnega orožja.

Ruska vojska je minulo noč izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. Tarča napadov je bilo več regij, med njimi tudi Zaporožje na jugovzhodu države, od koder lokalne oblasti poročajo o najmanj sedem smrtnih žrtvah in 24 ranjenih. Še tri osebe so bile ubite v napadih na regijo Dnipropetrovsk, medtem ko je bilo eksplozije slišati tudi v prestolnici Kijev.

“Sedem ljudi je bilo ubitih, 24pa ranjenih,” je na Telegramu zapisal vodja vojaške uprave v regiji Zaporožje Ivan Fedorov. Dodal je, da so ruske sile v Zaporožju med drugim napadle industrijske objekte in stanovanjske stavbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je Moskva v napadu na Zaporožje uporabila tudi severnokorejske balistične rakete. “Šlo je za brutalen napad, namenjen povzročitvi čim večje škode predvsem na civilni infrastrukturi,” je še zapisal na omrežju X.

Tarča napadov je bila tudi regija Dnipropetrovsk, pri čemer so bile po navedbah lokalnih oblasti ubite tri osebe, še pet pa je bilo ranjenih. Eksplozije je bilo slišati tudi v ukrajinski prestolnici Kijev. Kot je sporočil tamkajšnji župan Vitalij Kličko, so ruske sile Kijev napadle z balističnimi raketami, pri čemer je bila ranjena ena oseba.

“V Kijevu je raketni napad poškodoval stavbo bolnišnice za nalezljive bolezni in poslovne objekte,” je dejal Zelenski in navedel, da so ruske sile proti Ukrajini izstrelile tudi več kot 120 dronov.

“Vsak korak, ki ga naredi Rusija – povečanje proizvodnje balističnih raket, uvoz opreme iz Severne Koreje, priprave na mobilizacijo – vse to kaže, da se Moskva ne pripravlja na mir, ampak na eskalacijo. In svet se mora odzvati zdaj, ne sme čakati,” je nadaljeval in se zavzel za krepitev sankcij proti Rusiji in podpore Ukrajini.

Ruska vojska je nove napade z balističnimi raketami izvedla v času, ko Ukrajini primanjkuje prestreznih raket za sisteme zračne obrambe patriot ameriške izdelave. Sistemi patriot namreč veljajo za enega najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam.