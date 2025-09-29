e-Demokracija
Trump pošilja v levičarski Portland Nacionalno gardo

Tujina
Foto: EPA-EFE/WIN MCNAMEE / POOL

Piše: A. S.

Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto, 27. septembra 2025, napovedal napotitev 200 pripadnikov Nacionalne garde zvezne države Oregon v Portland, Oregon, da bi zaščitili zvezne objekte, zlasti tiste, ki jih upravlja Urad za imigracijo in carino (ICE). Trump je v izjavi na družbenih omrežjih navedel, da bo vojska po potrebi uporabila “popolno silo” za soočanje z “domačimi teroristi”, ki naj bi ogrožali varnost teh objektov.

Napotitev vojske je sprožila ostre odzive lokalnih oblasti. Guvernerka Oregona Tina Kotek je poudarila, da ni nobene nuje po vojaški intervenciji, češ da so levičarski protesti v Portlandu »majhni in mirni«. Portlandski župan Keith Wilson pa je dejal, da je napotitev vojske »neželena, nepotrebna in neameriška«, čeprav prihaja do nasilnih napadov na zvezne stavbe iz strani antifa skrajnežev.

Oregonski pravosodni minister Dan Rayfield je napovedal vložitev zvezne tožbe proti Trumpu, ministru za obrambo Peteu Hegsethu in ministrici za domovinsko varnost Kristi Noem. Trdi, da je uporaba Nacionalne garde brez soglasja zvezne vlade »nezakonita«.

Trumpova odločitev sledi prejšnjim napotitvam vojske v druge ameriške mestih, kot so Los Angeles, Washington D.C. in Memphis, kjer so bile podobne odločitve deležne omejitev s strani sodišč.

 

