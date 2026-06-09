Tožilec ICC, ki je hotel aretirati Netanjahuja, suspendiran zaradi spolnih zlorab

Piše: C. R.

Upravni organ Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) je v ponedeljek zaradi očitkov o spolni zlorabi s takojšnjim učinkom suspendiral glavnega tožilca tega sodišča Karima Khana. Končno odločitev o njegovi morebitni razrešitvi bodo sprejele države pogodbenice na izredni seji, so sporočili v Haagu.

Urad skupščine držav pogodbenic ICC, izvršnega in usklajevalnega organa sodišča, je v izjavi pojasnil, da ukrep ne pomeni dokončne odločitve o morebitni razrešitvi Khana, ki jo bodo sprejele države članice ICC na izredni seji. Ta naj bi potekala čim prej.

Leta 2024 je Khana spolnega napada obtožila njegova tesna sodelavka. Domnevno jo je večkrat in dlje časa nadlegoval ter jo skušal prisiliti v spolne odnose.

Khan, ki obtožbe zanika, je v času preiskave proti njemu maja lani začasno odstopil. Ob tem je večkrat obsodil kampanjo za njegovo odstranitev s položaja zaradi njegovih sodnih odločitev.

Kot so sporočili z ICC, ponedeljkova odločitev o njegovem suspenzu temelji na poročilu preiskave, ki jo je izvedel urad Združenih narodov za notranje nadzorne službe, osnovnih dokazih, nasvetu skupine sodnih strokovnjakov in pisnih stališčih.

56-letni Khan je bil glavni tožilec ICC od leta 2021 in je med drugim izdal naloge za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in ruskega predsednika Vladimirja Putina. Predvsem zaradi naloga za prijetje Netanjahuja so ZDA povečale pritisk na sodišče in uvedle sankcije proti osebju in sodnikom.

Ustanovno pogodbo Mednarodnega kazenskega sodišča je podpisalo 125 držav, vključno z vsemi državami članicami EU. ZDA, Rusija in Izrael niso članice sodišča.