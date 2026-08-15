V Belgiji med obnovo hiše odkrili zlate palice in kovance

Piše: C. R.

Med obnovo stare hiše v Vzhodni Flandriji so delavci ta teden našli zazidan zaboj, poln zlatih palic in kovancev. Vrednost najdbe je ocenjena na devet milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaboj z zlatom so našli v torek med obnovitvenimi deli v stavbi dobrodelnega združenja v mestu Termonde (Dendermonde), o najdbi pa obvestili policijo. Ta je na družbenem omrežju Facebook objavila fotografije okoli 50 zlatih palic in kupa zlatih kovancev.

Eden od delavcev je za flamsko radiotelevizijo VRT dejal, da so na zaklad naleteli med izkopavanjem jarka za polaganje cevi za kanalizacijsko omrežje in da so bili ob najdbi osupli.

Policija je sporočila, da so zlato popisali in varno shranili v sefu. Kdo je lastnik zaboja, še ni znano.