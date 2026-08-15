Požar na Dugem otoku še ni pod nadzorom

Piše: C. R., STA

Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je v petek zvečer izbruhnil na Dugem otoku. Požar še ni pod nadzorom, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Na pomoč pri gašenju sta davi na območje prispeli letali za gašenje, poroča hrvaški spletni portal Index.

Poveljnik gasilcev v Zadrski županiji Matej Rudić je za televizijo RTL pojasnil, da so si vso noč aktivno prizadevali, da bi pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte ter da jim je to tudi uspelo. Vendar pa požar, ki je izbruhnil blizu kraja Brbinj, še ni pod nadzorom.

Na območju Zadra so na celini ponoči izbruhnili še štirje požari, a so jih gasilci po uri ali dveh spravili pod nadzor. Manjši požar je danes izbruhnil tudi na otoku Iž, tudi ta je pod nadzorom, poroča Index.

Hrvaško obalo je v četrtek in petek zajelo več požarov. Največji je v četrtek izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se ponoči razširil do mesta Omiš, pri čemer je v tem letoviškem mestu povzročil ogromno gmotno škodo in zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Več kot 40 ljudi je bilo poškodovanih, med njimi jih je osem v smrtni nevarnosti. O požarih so v petek poročali tudi s polotoka Pelješac, območja Zadra in Trogirja.