Ne želimo si, da bi nas (osrednji) mediji imeli za bedake!

Piše: Lea Kalc Furlanič

Dogajanje okoli prometne nesreče avtomobila predsednice države Nataše Pirc Musar minuli konec tedna je povsem preplavilo vse slovenske medije. Dan za dnem prihajajo na dan nova dejstva, s katerimi polnijo javni prostor. Po eni strani je prav tako, saj je predsednica tokrat pošteno zavozila, po drugi pa se zdi, kot bi bilo ustvarjanje napetosti s postopnim dovajanjem novih informacij le pesek v oči javnosti. Na to kaže dejstvo, da so v predsedničinem kabinetu skopi z informacijami o nesreči, pa to, da je menda sama nekaj podrobnosti prišepnila le POP TV, in to, da je nacionalna RTVS prva lansirala cvetko, češ da ustavni pravnik Peter Jambrek pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico z očitki, da njeni stiki z ruskimi državljankami predstavljajo varnostno tveganje za Slovenijo. A Jambrek je to zanikal.

Kakor koli že, nesreča vozila s predsednico in njenima prijateljicama ter vse okoliščine, ki so ob tem nastale, polnijo naslovnice medijev že ves teden. Tako intenzivno in privlačno, da državljani kakopak medtem pozabijo na očitne milijonske luknje v proračunih ministrstev, ki so kot okostnjaki popadale iz omare po Golobovi vladavini ter pahnile ministre v nezavidljive položaje, državi pa nakopale nazadovanje namesto napredka. Pozabijo tudi na domala romaneskno odločitev ustavnega sodišča glede referenduma o interventnem zakonu, s čimer je slovensko sodstvo doseglo dno, na močno povečan naskok migrantov na EU, na prehransko in energetsko krizo, ki grozita zaradi vročinskih udarov, na čakalne vrste v zdravstvu, na davke itd., itd. Seveda državljanke in državljani, davkoplačevalke in davkoplačevalci svoji predsednici in njenima prijateljicama želimo hitro okrevanje, ne želimo pa si, da bi nas mediji, posebno osrednji, imeli za bedake.