(VIDEO) Natova letala v zračnem prostoru Latvije sestrelila dron

Piše: STA, C. R.

Pred tem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali.

Latvijska vojska je danes sporočila, da so bojna letala zaveznice zveze Nato sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države.

Kot je še pojasnila vojska, je dron vstopil v latvijski zračni prostor zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balvi. To po poročanju nemške tiskovne agencije dpa nakazuje, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zaradi ruskega elektronskega motenja zašel s poti.

V latvijski zračni prostor je od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 zašlo že več dronov. Ti so povzročili minimalno škodo, so pa sprožili splošno zaskrbljenost v nekdanji sovjetski republiki z 1,9 milijona prebivalcev, ki je zdaj članica Nata in Evropske unije.

Že pred časom so podoben primer imeli v Litvi, drone pa so zasledili tudi na Poljskem in celo v Nemčiji.