Požar na Dugem otoku omejili

Piše: C. R., STA

Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je v petek zvečer izbruhnil na Dugem otoku. Požar so davi omejili, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Na pomoč pri gašenju sta davi na območje prispeli letali za gašenje, poroča hrvaški spletni portal Index.

Poveljnik gasilcev v Zadrski županiji Matej Rudić je za televizijo RTL pojasnil, da so si vso noč aktivno prizadevali, da bi pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte ter da jim je to tudi uspelo. Požar, ki je izbruhnil blizu kraja Brbinj, so davi okoli 8. ure omejili, je kasneje povedal glavni poveljnik hrvaških gasilcev Slavko Tucaković. Na terenu je okoli sto gasilcev, pri gašenju pomagata tudi dva kanaderja, ki sta na območje prispela davi okoli 6. ure. Gašenje otežujeta nedostopen teren in gosto sredozemsko rastje.

Na območju Zadra so na celini ponoči izbruhnili še štirje požari, a so jih gasilci po uri ali dveh spravili pod nadzor. Manjši požar je danes izbruhnil tudi na otoku Iž, tudi ta je pod nadzorom, poroča Index.

Hrvaško obalo je v četrtek in petek zajelo več požarov. Največji je v četrtek izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se ponoči razširil do mesta Omiš, pri čemer je v tem letoviškem mestu povzročil ogromno gmotno škodo in zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Več kot 40 ljudi je bilo poškodovanih, med njimi jih je osem v smrtni nevarnosti. Pogorelo je okoli 900 hektarjev površin, pa tudi številne hiše in avtomobili.

V okolici Omiša sicer še gori. Poveljnik gasilcev v Omišu je za hrvaško televizijo HRT povedal, da so požar omejili, stanje na terenu pa označil za zadovoljivo. Zaradi vetra po njegovih besedah obstaja nevarnost, da se bo požar znova razširil, a je na terenu veliko gasilcev.

O požarih so v petek poročali tudi s polotoka Pelješac, območja Zadra in Trogirja. Oba manjša požara pri Zadru so do petka zvečer pogasili.