Tisoče Afrikanerjev se želi zaradi črnskega rasizma v Južnoafriški republiki preseliti v ZDA, Trump jim izraža dobrodošlico

Piše: B. S.

Predsednik Donald Trump je v svojem drugem mandatu (se pravi od januarja letos) sprejel več ukrepov za sprejem belih Južnoafričanov, predvsem Afrikanerjev (Burov), kot beguncev. Vzrok so morilski napadi na južnoafriško belsko prebivalstvo, predvsem kmečko, ki jih izvajajo pripadniki radikalnih črnskih strank in skupin.

Trump je zato že februarja podpisal izvršni ukaz, s katerim je suspendiral vso ameriško pomoč Južni Afriki in ponudil status begunca Afrikanerjem. Ukaz obtožuje južnoafriško vlado rasističnih zakonov, ki diskriminirajo bele kmete, vključno z zakonodajo o ekspropriaciji zemljišč brez odškodnine.

Marca je Trump je na družbenih omrežjih (Truth Social) ponovil ponudbo za hitro pot do državljanstva južnoafriškim kmetom in obtožil južnoafriško vlado nasilja in zaseganja lastnine, predvsem farm. Maja je nato v ZDA prispela prva skupina 59 Afrikanerjev , kar je Trumpova administracija opisala kot ukrep proti rasno pogojenemu genocidu v Južni Afriki.

V zadnjih dnevih oktobra pa je Trumpova administracija je znižala kvoto za begunce na 7.500 za fiskalno leto 2026, pri čemer bo večina namenjena Afrikanerjem in drugim žrtvam nezakonite ali nepravične diskriminacije.

To je že sprožilo kritike levičarskih nevladnih organizacij, ki obtožujejo Trumpa »politizacije humanitarnega programa«. Glasni so tudi opozicijski ameriški politiki, mediji in seveda južnoafriške oblasti, ki obtožujejo Trumpa »belega supremacizma«. Trump na drugi strani kritikom odgovarja, da se v Južni Afriki »bele kmete brutalno pobija in jim odvzema zemljo, mediji pa to načrtno ignorirajo.«

Trenutno je že več kot 8.200 Afrikanerjev izrazilo zanimanje za selitev v ZDA, ameriška administracija pa je že odobrila več sto dovoljenj za vstop.