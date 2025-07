Spopadi v Suvajdi naj bi se ustavili, ZDA s pozivom Damasku naj ustavi nasilje

Piše: C. R.

Spopadi v mestu Suvajda na jugu Sirije so se glede na trditve sirske vlade danes ustavili. Mesto naj bi ponovno zavzeli borci iz vrst druzov, na območju so znova nameščene državne varnostne sile. V drugih delih province naj bi se spopadi nadaljevali. ZDA so sirsko vlado pozvale, naj ustavi nasilje in prepreči vstop na območje džihadistom.

V provinci Suvajda je pred tednom dni izbruhnilo medetnično nasilje med druzi in sunitskimi beduini, zaradi česar je vlada tja napotila varnostne sile. Z zračnimi napadi se je nato vključil tudi Izrael, ki se razglaša za zaščitnika druzov.

Po več dneh spopadov so ZDA v soboto naznanile prekinitev ognja med Sirijo in Izraelom. Spopadi so se kljub temu nadaljevali, tudi v mestu Suvajda, od koder je druzom glede na sporočilo Sirskega observatorija za človekove pravice zvečer nato vendarle uspelo pregnati borce beduinov in drugih plemen.

Tudi sirsko notranje ministrstvo je davi sporočilo, da so bili iz Suvajde pregnani vsi plemenski borci. Spopadi znotraj mesta naj bi se ustavili, na območju so nameščene njihove sile. Se pa glede na poročila spopadi kljub temu nadaljujejo v drugih delih province na jugu Sirije, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po posredovanju ZDA pri dogovoru med Damaskom in Tel Avivom je ameriški državni sekretar Marco Rubio v soboto pozval sirsko vlado, naj prepreči, da bi na območje vstopili džihadisti in izvajali pokole. Damask je pozval tudi, naj poskrbi, da bodo odgovarjali vsi, ki so v okviru spopadov zagrešili grozodejstva, vključno s pripadniki sirske vojske.

V izbruhu medetničnega nasilja, ki je sledilo dolgo tlečim napetostim med druzi, katerih vera temelji na šiitskem islamu, in sunitskimi beduini, je bilo od minule nedelje ubitih več kot 900 ljudi. V spopade so se vključili sirska vlada, Izrael in oborožena plemena iz drugih delov Sirije.

Izrael želi glede na lastne trditve zaščititi druze in je ta teden obstreljeval tudi Damask. Po v soboto naznanjenem dogovoru, ki so ga izpogajale ZDA, so napade ustavili, čeprav je izraelski zunanji minister Gideon Sar po vnovičnih obljubah sirske vlade, da bo zaščitila vse manjšine v državi, poudaril, da je v Siriji zelo nevarno biti del manjšine.