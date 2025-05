Splošno sodišče EU: Evropska komisija ne bi smela novinarjem zavrniti dostopa do sporočil

Piše: STA, C. R.

V sporu glede izmenjave sporočil med predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in direktorjem Pfizerja je Evropska komisija doživela poraz. Sklep, s katerim je časniku New York Times zavrnila dostop do sporočil, je sodišče EU danes razglasilo za ničnega, saj komisija ni podala prepričljivega pojasnila, zakaj ne posreduje sporočil.

V središču primera pred Splošnim sodiščem EU je bila izmenjava sporočil med von der Leyen in prvim možen Pfizerja Albertom Bourlo, ki ga je unija na vrhuncu pandemije covida-19 izbrala za svojega glavnega dobavitelja cepiv.

Prvi je izmenjavo razkril New York Times in zatrdil, da je ta leta 2021 pomagala skleniti eno največjih kupčij glede nakupa cepiv. Ker Evropska komisija ni želela razkriti vsebine sporočil, sta časnik in njegova novinarka Matina Stevis proti njej vložila tožbo.

Sodišče je sedaj sklep komisije, v kateri je ta prošnjo časnika zavrnila z obrazložitvijo, da nima dokumentov, na katere se prošnja nanaša, razglasilo za ničnega. Kot je ugotovilo v danes objavljeni sodbi, komisija ni predložila prepričljivega pojasnila, zakaj ne poseduje zaprošenih dokumentov.

Sodba navaja, da so odgovori komisije v zvezi s sporočili, za katere je zaprosil časnik, temeljili na domnevah ali pa spremenljivih in nenatančnih informacijah. Tako novinarka kot časnik sta po drugi strani uspeli ovreči domnevo o neobstoju in o neposedovanju sporočil.

“V takem položaju pa komisija ne more zgolj trditi, da nima zaprošenih dokumentov, ampak mora predložiti prepričljiva pojasnila, na podlagi katerih lahko javnost in Splošno sodišče razumeta, zakaj teh dokumentov ni mogoče najti,” so ugotovili.

Poleg tega pa komisija glede na ugotovitve sodišča ni prepričljivo pojasnila niti, zakaj je menila, da sporočila, ki so se pošiljala v okviru nakupa cepiv proti covidu-19, ne vsebujejo pomembnih informacij, ki jih je treba shraniti.

Evropska komisija se lahko na sodbo še pritoži.

Danes je komisija v prvem odzivu sporočila, da bo podrobno preučila odločitev Splošnega sodišča in se odločila o nadaljnjih korakih. Napovedala je tudi sprejetje novega sklepa, v katerem bo zagotovila bolj natančno pojasnilo. V izjavi je še zagotovila izjemen pomen, ki ga transparentnosti pripisujeta tako komisija kot njena predsednica von der Leyen.