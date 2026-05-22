Spet izmikanje predsednice Evropske komisije – ne bodo preučevali upravičenosti očitkov na račun Marte Kos

Piše: C. R.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v odgovoru na vprašanja evroposlanke Romane Tomc sporočila, da komisija ne bo znova preučila očitkov na račun evropske komisarke Marte Kos v zvezi z njenim domnevnim sodelovanjem z nekdanjo jugoslovansko tajno službo Udba. Tomc je v odzivu zapisala, da se je von der Leyen izognila odgovoru.

Kot je danes v odgovoru na vprašanja Tomc (EPP/SDS) zapisala von der Leyen, so bile obtožbe o sodelovanju med Marto Kos in nekdanjo jugoslovansko tajno službo obravnavane že med zaslišanjem tedaj še kandidatke za komisarko v Evropskem parlamentu novembra 2024, ki je potekalo pred imenovanjem komisije.

Na njem je Kos zavrnila te očitke, pri čemer je navedla, da ni bila nikoli informantka ali sodelavka jugoslovanske tajne službe, je v imenu komisije danes zapisala njena predsednica.

“Komisija nima razloga, da bi ponovno proučila vprašanje, ki ga je Evropski parlament že obravnaval v postopku temeljitega preverjanja kandidatk in kandidatov, ki so bili nato imenovani za članice in člane komisije za obdobje 2024-2029,” je poudarila von der Leyen.

Tomc je v odzivu na družbenem omrežju X zapisala, da to ni odgovor. “To je izogibanje odgovoru v birokratski latovščini, kar spodkopava zaupanje v Evropsko komisijo in njeno vodstvo. Aroganten in prazen odziv vpeljuje tudi nevaren presedan, da je laž, izrečena v Evropskem parlamentu, dovoljena,” je poudarila.

Slovenska evroposlanka, ki tako kot predsednica komisije prihaja iz desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), je pismo nanjo naslovila po marčni objavi knjige zgodovinarja Igorja Omerze z naslovom Komisarka. V njej avtor med drugim navaja, da je Kos z jugoslovansko tajno policijo Udba oziroma Službo državne varnosti (SDV) na prehodu iz 80. v 90. leta prejšnjega stoletja sprva sodelovala kot vir, po zaposlitvi na Radiu Deutsche Welle v Kölnu v tedanji Zvezni republiki Nemčiji pa so jo “preregistrirali” v sodelavko. V knjigi je objavil tudi več dokumentov, ki naj bi to dokazovali.

Tomc je von der Leyen sredi marca vprašala, kakšne ukrepe namerava komisija sprejeti glede na “dejstvo, da je Marta Kos lagala med zaslišanjem v Evropskem parlamentu”. Prav tako jo je zanimalo, ali komisija meni, ali bi lahko nadaljnja razkritja iz arhivov nekdanje jugoslovanske tajne policije v Beogradu vplivali na kredibilnost in delo komisarke za širitev.

Da so komisarko v Evropskem parlamentu “ujeli na debeli laži in bo morala zato odstopiti ali pa bo zamenjana”, pa je ob nedavnem obisku Kos v Ljubljani, kjer se je srečala tudi z odhajajočim premierjem Robertom Golobom, zapisal tudi predsednik SDS in najverjetnejši bodoči predsednik vlade Janez Janša.

Komisarka iz Slovenije je sicer nove očitke zavrnila že na seji odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) pred enim mesecem. Menila je, da je še vedno primerna za opravljanje funkcije ter da je avtonomna in kredibilna oseba.